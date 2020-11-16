إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة المصرية، إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري، خلال فعالية استضافتها وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وإلى جانب ذلك تابع الفعالية عبر تقنية الاتصال المرئي أكثر من 40 رجل أعمال ومستثمر من البلدين.

ويضم المجلس، الذي عقد اجتماعه الأول افتراضياً، شركات إماراتية ومصرية مستثمرة في أسواق البلدين، وتنشط في قطاعات أبرزها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والبناء والعقارات والمقاولات، والقطاع المصرفي، والزراعة، والصحة، والتصنيع.

وقال ابن طوق إن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تستند إلى روابط أخوية متينة، وإلى تاريخ حافل بالمواقف المشرفة والتكاتف تجاه مختلف القضايا، مؤكداً أن التعاون في المجالات الاقتصادية يقع ضمن أولويات هذه الشراكة.

من جانبها، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات قائمة على روابط أخوية واستراتيجية امتدت لعقود من التعاون والتكامل على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي تأسيس مجلس الأعمال المشترك كخطوة مكملة لهذه العلاقات المتميزة.

من جهته، أكد خديم عبد الله الدرعي رئيس مجلس الأعمال الإماراتي المصري من الجانب الإماراتي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في شركة الظاهرة القابضة، أهمية تطوير الشراكات التجارية والاستثمارات مع مصر التي تعتبر من أهم الوجهات الشريكة لدولة الإمارات، موضحاً أن المجلس سيعمل على توسيع استكشاف الفرص الاستثمارية بما يتواءم مع الأهداف التنموية للبلدين ويدعم مبادئ الانفتاح والاقتصاد الحر في التجارة وأنشطة الأعمال.

وقال جمال السادات رئيس مجلس الأعمال الإماراتي المصري، رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر: «نستهدف من خلال المجلس تعميق أواصر الروابط بين البلدين، على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير شراكات ناجحة سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص». وأكد أهمية الدور الذي يقوم به مجتمعا الأعمال المصري والإماراتي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لافتاً إلى أن المجلس لديه خطة طموحة تستهدف فعاليات وأنشطة وفرصاً، والتي تصب في مصلحة المستثمرين من كلا البلدين.