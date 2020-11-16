إنجاز %72 من المرحلة الرابعة لمحطة توليد الكهرباء بالعوير

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 72% من مشروع المرحلة الرابعة من محطة توليد الكهرباء في العوير، (المحطة H)، الذي يعد مشروع مهماً للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي.

واستكملت الهيئة خلال عملية تنفيذ المشروع حتى الآن أكثر من 6 ملايين ساعة عمل آمنة من دون تسجيل أية إصابات.

ويتم تنفيذه من خلال ائتلاف يضم شركة «سيمنس» الألمانية وشركة «السويدي باور» وبقيمة إجمالية تتجاوز 1.1 مليار درهم.

ويتضمن المشروع توريد وتركيب واختبار وتدشين ثلاثة توربينات غازية من شركة «سيمنس» بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 829 ميجاوات، كما يشمل تركيب أجهزة ومعدات فرعية ومساعدة مقدمة من كبريات الشركات العالمية، إلى جانب الاعتماد على شركات محلية وإقليمية للمساهمة في المشروع.

و قال معالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على توفير بنية تحتية قوية تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها دبي وتلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة».