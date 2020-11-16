هلال المري لـ«الاتحاد»: زخم سياحي في منتصف يناير

يوسف العربي (دبي)

أكد هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، زيادة حركة السياحة تدريجياً مع الاستئناف المتتالي لحركة الطيران إلى العديد من الوجهات، متوقعاً بداية زخم المسافرين اعتباراً من منتصف يناير المقبل، تمهيداً للعودة إلى مستويات ما قبل «كورونا» في غضون فترة تستغرق ما بين عام إلى عامين.

وقال لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في قمة «سيتي سكيب جلوبال 2020»، إن العودة إلى المستويات الطبيعية المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة، ترتبط بشكل رئيس بمستجداتها على المستوى العالمي، لا سيما استئناف حركة الطيران إلى العديد من الوجهات، ومنها وجهات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وأوضح المري، أن تطورات اكتشاف وتوزيع اللقاحات ستلعب دوراً بارزاً في تعافي السياحة والطيران وعودتهما إلى المستويات الطبيعية، بحيث تتسارع معهما وتيرة النمو والتعافي، مشيراً إلى زيادة عدد الطلبات للحصول على تأشيرات السياحة والطلبات التي تمت الموافقة عليها فعلياً.

وأوضح أن تكلفة المعيشة في الإمارات باتت تنافسية من حيث أسعار الفنادق والمقاصد السياحية، في ظل عدم وجود ضرائب باهظة على عكس وجهات أخرى بها أعباء ضريبية ورسوم أعلى.

وقال إن انعقاد «إكسبو 2021» في دبي ستكون له انعكاسات إيجابية للغاية على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما مع وجود ممثلي العالم في الحدث الذي تعتزم دبي أن يكون استثنائياً وفريداً.