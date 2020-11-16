12 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

حلقت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية لتسجل ارتفاعات جديدة أمس، وتحقق الأسهم المتداولة مكاسب سوقية قاربت 12 مليار درهم، في ظل ارتفاعات ملموسة للأسهم النشطة، خاصة أسهم البنوك والشركات العقارية في أبوظبي وسهم «إعمار» في دبي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 1.64% عند مستوى 4951.87 نقطة، رابحاً 80 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.3% ليربح نحو 30 نقطة ويغلق عند 2299 نقطة.

ونشطت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية إلى 740.529مليون درهم، بعد تداول 333.96 مليون سهم خلال 7735 صفقة.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي زيادة بنحو 3.36 مليار درهم إلى 323.619 مليار درهم، في حين ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 8.55 مليار درهم إلى مستوى 726.4 مليار درهم.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 460.1 مليون درهم بعد تداول 151 مليون سهم، خلال تنفيذ 3527 صفقة.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث حجم التداولات بنحو 32.5 مليون سهم، تلاه «أركان» بحجم تداولات 31.4 مليون سهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بنحو 12.5 مليون سهم، وجاء «طاقة» رابعاً بحجم تداولات 9.8 مليون سهم، وتلاه «أبوظبي الإسلامي» بتداول 8.7 مليون سهم.

وحقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 88.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 85.1 مليون درهم، ثم سهم «العالمية القابضة» بقيمة تداول 80.3 مليون درهم، وجاء «أبوظبي التجاري» رابعاً بنحو 53.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بنحو 40.2 مليون درهم.

وتباين أداء الأسهم القيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، حيث تصدر قائمة الأسهم المرتفعة «أركان» بنسبة 9.2%، وتلاه «بنك الشارقة» بنسبة 6%، ثم «الواحة كابيتال» بنسبة ارتفاع 4.7%، وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 3.37%، وسهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 3.37%، كما دعم من صعود المؤشر ارتفاع أسهم «الدار العقارية» بنسبة0.37% و«أبوظبي التجاري» بنسبة 0.98%، و«أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.5%، و«طاقة» بنسبة 1.4%.

وزادت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي إلى 280.42 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 182.94 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4208 صفقات.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع المؤشر العام للسوق تفاعلاً مع صعود أسهم 18 شركة، مقابل انخفاض أسهم 11 شركة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 117.3 مليون درهم، وتلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 25.8 مليون درهم.

ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 24.4 مليون درهم.

وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 39.7 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 28.9 مليون سهم، ثم «سلامة» بتداول 20.4 مليون سهم.

ولعبت الأسهم القيادية دوراً رئيساً في صعود مؤشر السوق، حيث تصدر قائمة الارتفاعات أمس «دار التكافل» بنسبة 4.1%، تلاه «إعمار العقارية» بنسبة 3.83%، ثم «إعمار مولز» بنسبة 3.6%، وارتفع «دي اكس بي» بنسبة 3.4% ليحل رابعاً في قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تلاه «ديار» بنسبة 2.6%، في حين دعم ارتفاع المؤشر صعود «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.47%، و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.5%.

97 % معدل التزام شركات «دبي المالي» بالإفصاح عن بياناتها المالية

أعلن سوق دبي المالي أمس عن أن الشركات المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 97% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، في حدود المهلة الزمنية القانونية وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة.

وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة والشركات المدرجة بنظام الإدراج المزدوج في سوق دبي المالي، والتي أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية 61 شركة من أصل 63 شركة، وقد رفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها، وفقاً لمتطلبات الهيئة.