«الإمارات للألمنيوم» شريك تكنولوجي لمصهر في كولومبيا

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية محلية خارج قطاع النفط والغاز، اتفاقية مع شركة «نيو ألومينيو كولومبيا»، تمهد الطريق لتصدير أحدث تقنيات الشركة والتي طورتها محلياً، لاستخدامها في عمليات تطوير أول مصنع لإنتاج الألمنيوم في الدولة اللاتينية.

وتعمل «نيو ألومينيو كولومبيا» حالياً على تقييم جدوى بناء منشأة لإنتاج الألمنيوم منخفض الكربون، ومجمع «جالتكو» لتحويل الألمنيوم المستدام في شمال غرب البلاد. وسيعمل المشروع بالطاقة الكهرومائية، ويهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 540 ألف طن من الألمنيوم سنوياً، وسيشكل قلب مجموعة صناعية جديدة تخلق وظائف وفرصاً اقتصادية.

وبموجب الاتفاقية، سترخص «الإمارات للألمنيوم» تقنيات صهر الألمنيوم التي طورتها، لمصلحة «نيو ألومينيو كولومبيا»، إلى جانب تقديم خدمات فنية للشركة الكولومبية أثناء بناء المشروع.

إلى ذلك، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «شكل الابتكار التقني ركيزة أساسية لتطوير ونجاح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وتتمثل إحدى أولوياتنا الاستراتيجية في ترسيخ الشركة شريكاً تكنولوجياً مفضلاً لمشاريع المصاهر الجديدة، والبناء على نجاحنا في البحرين، وتعزيز مبيعات التكنولوجيا كمصدر لإيرادات شركتنا»، لافتاً إلى «التطلع إلى تطبيق التكنولوجيا الصناعية المطورة محلياً في مشروع «نيو ألومينيو كولومبيا».

من جانبه، قال كارلوس سانتياغو، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو ألومينيو كولومبيا»:«الوصول إلى الشريك التكنولوجي المناسب خطوة مهمة في تطوير مجمع تحويل الألمنيوم الجديد. وبعد بحث عالمي، اخترنا شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بناءً على أداء تقنياتها، وعمق خبرتها التكنولوجية، وسجلها الحافل في مشاريع حديثة في مجال الإنتاج في المشاريع التأسيسية والقائمة».

وشركة «نيو ألومينيو كولومبيا» جزء من مجموعة «نيو»، التي تصنع عجلات السيارات من الألمنيوم والكابلات الكهربائية في الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا للبيع داخل أميركا الجنوبية وخارجها.

وكانت «الإمارات للألمنيوم» طورت تقنيات صهر الألمنيوم في دولة الإمارات لأكثر من 25 عاماً، واستخدمت تقنياتها الخاصة في جميع مشاريع توسعة المصاهر منذ تسعينيات القرن الماضي، وأتمت مشروعاً لإعادة تحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة، اعتماداً على تقنياتها التي تعد من بين الأكثر كفاءة في صناعة الألمنيوم عالمياً.