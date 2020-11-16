«أدنوك للتوزيع»: مساهمات فعالة للتوافق مع المبادرات الوطنية للاستدامة

حسام عبدالنبي (دبي)

أكدت شركة «أدنوك للتوزيع» حرصها على تنفيذ أنشطتها التجارية بما يتوافق مع السياسات والأطر والمبادرات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لدولة الإمارات. ووفقاً لتقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2019 الصادر عن «أدنوك للتوزيع»، فإن الشركة واءمت أنشطتها من أجل الانسجام مع الرؤية الوطنية الشاملة، وتوجيهات الاستدامة التي طرحتها الحكومات الاتحادية والمحلية.

وقال التقرير: إنه فيما يخص استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تستهدف تحقيق مزيج من الطاقة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية النظيفة بهدف تلبية المتطلبات الاقتصادية لدولة الإمارات والأهداف البيئية، فإن مساهمات «أدنوك» في مجال الطاقة الشمسية تمثلت في إنشاء وتشغيل 4 محطات خدمة جديدة تعمل بتقنيات توليد الطاقة الكهروضوئية على الأسطح في دولة الإمارات.

وأضاف التقرير أن مساهمات «أدنوك للتوزيع» في تحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021» شملت محطات الخدمة الخضراء، حيث أُنشئت محطتي خدمة في جزيرة ياس باستخدام التكنولوجيا الخضراء بهدف تحسين كفاءة الطاقة والمياه، حيث روعي في تصميمها الحصول على الشهادة الفضية المعتمدة من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة التابع للمجلس العالمي للأبنية.

وأشار التقرير إلى أن مساهمات الشركة في الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2017- 2050 تضمنت 3 مجالات رئيسة هي إدارة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وإعادة تدوير الورق، لافتاً إلى أنه في مجال إدارة الطاقة تتمتع أدنوك للتوزيع بنظام متطور لإدارة الطاقة على مستوى المنشآت ومحطات الخدمة والمستودعات والمرافق، تتم مراجعته والتحقق منه سنوياً، فضلاً عن التمكن من تخفيض الاستهلاك غير المباشر للطاقة بنسبة 5% في عام 2019، وبما يعادل 9800 طن تقريباً من ثاني أكسيد الكربون.

و أضافت «أدنوك» أجهزة توفير مياه تعمل بتقنية الرش الشبكي في جميع دورات المياه ومناطق الوضوء في المساجد الكائنة في محطات الخدمة والمنشآت الأخرى.