«موانئ أبوظبي»: مذكرة تفاهم لتطوير القطاع البحري

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت موانئ أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، مذكرة تفاهم مع شركة «دي إن في جي إل»، يتعاونان بموجبها على تسريع عملية التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية للقطاع البحري في الإمارة، عبر تبني أحدث الابتكارات التقنية، بما فيها تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات وتقنيات توظيف الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تسخير تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين» في ضبط جميع عمليات الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.

وقال محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي، إن مؤسسات أبوظبي ومن بينها موانئ أبوظبي، تواصل سعيها لإيجاد أفضل السبل والوسائل لتنفيذ مهامها بأساليب ذكية ومبتكرة، ومن ثم العمل على دمج هذه الممارسات المتطورة في بيئتنا المحلية.