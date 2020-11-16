عمومية «أرابتك» تناقش إجراءات تنفيذ قرار التصفية

دبي (الاتحاد)

قررت شركة أرابتك القابضة، دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر الجاري شخصياً أو إلكترونياً باستخدام تقنية الحضور عن بُعد، للنظر في الإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة الشركة (حتى الوقت الحاضر) لتنفيذ القرار الخاص، الصادر عن الجمعية العمومية المنعقدة في الـ 30 من سبتمبر الماضي بشأن تصفية الشركة.

ووفقاً لدعوة الجمعية العمومية للشركة، فإن جدول الأعمال سيتضمن بحث الموافقة (بموجب قرار خاص) على تفويض مجلس إدارة الشركة لتعديل الجدول الزمني المقرر بموجب القرار السابق الصادر عن آخر اجتماع للجمعية العمومية، إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وأوضحت أنه سيتم إرسال رابط إلكتروني للمساهمين لحضور الاجتماع عبر رسائل نصية وعبر البريد الإلكتروني (بالقدر المتوافر)، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، مشيرة إلى أن مالك السهم المسجل في سجل المساهمين يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر، يكون هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.

وأعلنت «أرابتك» أنه في حال عدم توافر النصاب القانوني للحضور في الاجتماع، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية بتاريخ 7 ديسمبر المقبل.