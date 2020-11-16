«جمارك جبل علي» ينجز 1.8 مليون معاملة جمركية و122 ضبطية

دبي (الاتحاد) - قال فؤاد السويدي مدير مركز جمارك جبل علي وتيكوم: إن عدد المعاملات الجمركية المنجزة في مركز جمارك جبل علي وتيكوم خلال عشرة أشهر بين يناير وحتى أكتوبر الماضيين بلغت نحو 1.818 مليون معاملة جمركية، وبلغ عدد عمليات التفتيش المنجزة في المركز خلال الفترة نفسها 149.3 ألف عملية تفتيش، فيما نفذ المركز 122 ضبطية شملت مختلف فئات البضائع المحظورة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها جمعة الغيث، المدير العام لجمارك دبي مُكلف والمدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، إلى مركز جمارك جبل علي وتيكوم التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية، وجه فيها الغيث الموظفين إلى الاستفادة من القدرات المتطورة لأجهزة المسح والتفتيش الذكية، والعمل على تطويرها عبر تقديم الأفكار الجديدة، منوهاً بأهمية الإنجازات التي حققتها الدائرة في هذا المجال، والتي مكنتها من الاستجابة بكفاءة عالية لتحديات جائحة كوفيد 19، والمحافظة على انسيابية حركة التجارة.

وأوضح أن التعامل مع تحديات الجائحة أكسب المفتشين والموظفين الجمركيين خبرات جديدة ستعمل الدائرة على الاستفادة منها في جهود التطوير المستقبلي للعمل الجمركي من خلال الابتكارات الجمركية الجديدة، التي تعزز الدور الرائد لجمارك دبي في تطوير العمل الجمركي إقليمياً ودولياً، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمتعاملين، من أجل دعم قدرتهم على تعزيز العائد من عملياتهم التجارية مستفيدين من المزايا الكبرى لاختيارهم دبي مقصداً رئيساً لتجارتهم واستثماراتهم.

من جهته، قال يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية: «تدعم زيارة فريق القيادة في جمارك دبي لمركز جمارك جبل علي وتيكوم جهودنا لتطوير الأداء في المركز وتعزيز قدرته على القيام بمهماته الحيوية في حماية المجتمع وتيسير التجارة، وأطلقت المراكز الجمركية البحرية حملة (وطن آمن) لرفع جاهزية مركز جمارك جبل علي وتيكوم والمراكز الجمركية البحرية عموماً، حيث بدأت الحملة منذ شهر مايو الماضي بعد تخفيف إجراءات الإغلاق الاحترازية لمواجهة كوفيد 19، وتضمنت تطوير وتنفيذ خطط عمل في المراكز الجمركية البحرية تواكب مستجدات ظروف العمل في ظل الجائحة، مع التشديد على ضرورة اليقظة والدقة عند التعامل مع الشحنات عالية المخاطر، من حيث إمكانية وجود مواد مخدرة داخلها، والاستعانة بكافة الوسائل المساندة لعمليات التفتيش».