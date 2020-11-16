سوق السفر العربي ينطلق مايو 2021 في دبي

دبي (الاتحاد)- أعلنت ريد ترافيل إكزيبيشنز، الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، إقامة نسخة عام 2021 من المعرض على أرض مركز دبي التجاري العالمي، من الأحد 16 ولغاية الأربعاء 19 مايو من العام المقبل.

في عامه السابع والعشرين، وبالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، سيقام المعرض تحت شعار «بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة»، حيث سيتم تسليط الضوء بشكلٍ رئيس على الوضع الراهن لهذه الصناعة، مع التطرق إلى ما يخبئه المستقبل. بالإضافة إلى التركيز على أبرز الاتجاهات الناشئة، وكيفية الاستفادة من الابتكار لدفع عجلة نمو هذه الصناعة نحو الأمام.

في هذا الصدد، أشار التقرير الأخير الصادر عن كوليزر إنترناشونال لتوقعات القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن عام 2021 سيكون عام التعافي، وذلك بناءً على المؤشرات الأولية التي تشير إلى أن أداء الفنادق في جميع أنحاء المنطقة قد بدأ يتحسن بالفعل في الآونة الأخيرة، لاسيما في الوجهات الرئيسة مثل دبي والقاهرة، التي من المتوقع أن تسجل عام 2021 مستويات إشغال تقديرية تصل إلى 68% و65% على التوالي. تأتي خلفها وجهات أخرى، وهي أبوظبي والرياض وجدة ومسقط وعَمّان بمعدل إشغال فندقي يصل إلى 58% و56% و51% و48% و45% على التوالي. بشكلٍ عام، بلغ متوسط النمو على أساس سنوي للوجهات العشرين التي شملها التقرير نحو 47%.

يعد نمو قطاع السياحة والسفر عاملاً رئيسياً لازدهار اقتصاد المنطقة. في هذا الإطار، توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يساهم هذا القطاع بشكلٍ مباشر بنحو 133.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بحلول عام 2028. في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهد انخفاض أسعار النفط وتباطؤ اقتصادي واضح نتيجة القيود التي فرضتها جائحة كوفيد - 19، فإنه من المنتظر أن يعتمد الاقتصاد الإقليمي على تعافي قطاع السفر والسياحة بوتيرة أسرع، وذلك بمجرد تطوير اللقاح واعتماده بشكلٍ رسمي.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «أعلنت شركة فايزر الأسبوع الماضي عن النتائج الأولية للمرحلة التجريبية الثالثة للقاح كوفيد - 19، مؤكدةً فاعليته بنسبة 90%، وذلك استناداً على تحليل البيانات المؤقت الذي أجرته. في حال وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية على هذا اللقاح وتم اعتماده بشكلٍ رسمي، فإنه بإمكان شركة فايزر كما صرحت مؤخراً، طرح 50 مليون جرعة هذا العام، ونحو 1.3 مليار جرعة عام 2021، وهو ما يكفي لمنح اللقاح لنحو 675 مليون شخص حول العالم. لذا، نحن على ثقة بأنه بحلول شهر مايو من العام المقبل، سيبزغ فجر جديد على صناعة السياحة والسفر».