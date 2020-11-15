31 ديسمبر آخر موعد لتقديم الإخطار بالأنشطة الاقتصادية الواقعية

أبوظبي (الاتحاد)

شددت وزارة المالية على أنه يتعين على جميع الشركات في دولة الإمارات، التي تقع ضمن نطاق تطبيق الأنشطة الواقعية في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، أن تقدم تقريراً ونموذج إخطار سنوي حول النشاط الاقتصادي الواقعي إلى السلطة التنظيمية التابعة لها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020 لتفادي أي عقوبات إدارية.

إلى ذلك، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: إن الوزارة ستطلق بوابة تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية الإلكترونية (ESR Portal) في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، بهدف تبسيط عملية تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي، حيث ستسمح البوابة الإلكترونية للشركات بتقديم التقارير والإخطارات والوثائق الداعمة إلكترونيا.

وأوضح: «مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر المقبل، ندعو جميع الشركات لاستخدام النماذج والإرشادات المتوافرة على موقع الوزارة، لبدء إعداد التقارير والإخطارات الخاصة بهم، ليكونوا مستعدين لتقديمها بمجرد بدء تشغيل بوابة تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في المرحلة المقبلة».

ونشرت وزارة المالية نماذج تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية والوثائق الإرشادية ذات الصلة، وإشعار بشأن المتطلبات والمواعيد النهائية لتقديم الإخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية عبر موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لمساعدة الشركات على الاستعداد لتحضير الطلبات التي يجب تقديمها على بوابة تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في ديسمبر المقبل.

إلى ذلك، وقعت وزارة المالية اتفاقية تأسيس «مركز الامتياز لتقنيات الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء» الذي يعنى بتطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء بالشراكة مع شركة اريكسون السويدية.

كما وقعت الوزارة برنامج تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والشركة العُمانية للاتصالات «عمانتل» بشأن تأسيس مركز الامتياز وتوقيع برنامج تعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تنفيذ دراسة استراتيجية.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، في حين وقع الاتفاقية عن الجهات المعنية الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، والدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس بهاء بن محمد اللواتي نائب الرئيس التنفيذي لوحدة المشتركين التجاريين في الشركة العُمانية للاتصالات «عمانتل»، والدكتور عبد الله بن درويش البلوشي رئيس أريكسون عمان.

ويعد مركز الامتياز لتقنيات الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء أحد المشاريع المنبثقة من برنامج توازن (الأوفست)، الذي يعد أحد الأدوات الاقتصادية المطبقة في أكثر من 100 دولة حول العالم بهدف تنويع اقتصاد الدولة.