«الرقابة النووية» تطلق مجلس الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إنشاء مجلس الشباب لدعم وتمكين الشباب الإماراتي ليكونوا القادة المستقبلين في الرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات. ويهدف المجلس إلى خلق بيئة لتطوير مهارات الشباب الإماراتي ودعم طموحاتهم وأفكارهم، تمهيداً لإعداد جيل من القادة في قطاع الرقابة النووية.

وسيتبنى المجلس مبادرات للتواصل مع الشباب في مختلف المجالات، ويوفر منصة ليكونوا مساهمين فاعلين في تنفيذ مهمة «الهيئة» وأهدافها الاستراتيجية ورؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للشباب. وسيدعم المجلس جهود التسامح في «الهيئة» عبر رفع الوعي حول التعايش وتنوع الثقافات وخلق روح الانسجام والتناغم بين موظفي «الهيئة».

وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «تلتزم (الهيئة) ببناء القدرات المواطنة في القطاع النووي، وتمكينهم من قيادة القطاع مستقبلاً»، مضيفاً أن «مجلس الشباب سيكون مظلة تضم الشباب تتماشى مع توجهات الحكومة في تمكين الإماراتيين ليلعبوا دوراً مهماً في هذا القطاع الحيوي».

ويعمل لدى «الهيئة» أكثر من 245 موظفاً، وتشكل نسبة الإماراتيين قرابة 67%. وتشكل نسبة الشباب الإماراتي قرابة 44% من إجمالي القوى العاملة الإماراتية.

ويتألف مجلس الشباب من 14 عضواً يمثلون مختلف أقسام «الهيئة». وأقر مجلس الشباب برنامج عمل يشمل مبادرات وأنشطة، مثل مجالس الشباب لتمكين الموظفين الشباب من التفاعل ومشاركة الخبرات والمعرفة. كما تشمل مركز الأنشطة، حيث يتواصل شباب «الهيئة»، ويشاركون الاهتمامات والمهارات، فضلاً عن جوائز التسامح لتأكيد الممارسات الرامية لدعم التسامح في «الهيئة».