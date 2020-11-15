«أدنوك للتوزيع»: بيع 9.67 مليار لتر وقود في العام 2019

حسام عبدالنبي (دبي)

أظهر تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2019 الصادر عن شركة «أدنوك للتوزيع» أن إجمالي كمية الوقود المباع في العام 2019 بلغ 9.67 مليار لتر بزيادة سنوية بنسبة 0.7%، وتجاوز إجمالي معاملات منتجات الوقود وغير الوقود 205.4 مليون معاملة، مؤكداً أن الشركة أعادت تدوير 1100 طن من زيوت التشحيم المستعملة بعد جمعها من مرافقها، فيما نجحت في خفض إجمالي استهلاك الطاقة من خلال إطلاق مبادرات بنحو 8700 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وبنسبة 3%. ووفقاً للتقرير، فإن الإنتاج من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغ 1548 جيجا جول، وجاوزت نسبة استخدام المياه المعالجة في أنشطة غسيل السيارات الـ 80%، لافتاً إلى أن عدد محطات بيع الوقود بلغ 384 محطة منها 382 في دولة الإمارات ومحطتان في السعودية. وأظهر أن عدد متاجر التجزئة بلغ 264 متجراً للتجزئة في جميع أنحاء الإمارات، موضحاً أن الشركة تمكنت من تحقيق قيمة محلية مضافة بنسبة 40% تعادل 596 مليون درهم. وأفاد التقرير نفسه بأن الشركة حرصت على تنوع القوى العاملة من خلال توظيف 63 جنسية، فيما بلغ عدد ساعات تدريب وتطوير مهارات الموظفين 493.128 ساعة، ونجحت الشركة في تحقيق صفر إصابة خطرة لكل 100 مليون ساعة عمل، مشيراً إلى أن معدل تمثيل المرأة من القوى العاملة بلغ 14%. وخلال كلمته الافتتاحية للتقرير قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إن التزام «أدنوك للتوزيع» بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة يتماشى مع إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومع رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على ترسيخ الاستدامة وحماية البيئية والطبيعية في دولة الإمارات. وأوضح أن «استراتيجية (أدنوك للتوزيع) في مجال الاستدامة تعتمد نهجاً متكاملاً يشمل جوانب أعمالنا كلها، ويعزز مساهمتنا في مجالات الاقتصاد، والبيئة، والكوادر البشرية التي تُعد أثمن أصولنا»، مشيراً إلى أن المجموعة مستمرة بالعمل على تعزيز أدائها البيئي فيما تسعى لتوسعة عملياتها التشغيلية لضمان القدرة على توفير المزيد من الطاقة مع المحافظة على خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وبما يضمن استمرارية دورها في دعم النمو والازدهار الاقتصادي المستدام في الدولة.