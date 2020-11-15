جناح مصر بـ «إكسبو دبي» يقترب من مراحله النهائية

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن الموقع الاستراتيجي لجناح مصر في موقع إكسبو 2020 دبي وضخامة مساحته تأتي انعكاساً لعمق العلاقة بين الإمارات ومصر.

وأوضحت أن مصر ستعمل في الحدث على التعريف برؤيتها المستقبلية الطموحة، وما تزخر به من إمكانات وفرص استثمارية وتجارية في كل القطاعات في ظل ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبشرية واقتصادية. وأشارت جامع خلال زيارتها الجناح المصري في إكسبو 2020، إلى أن أكثر من 25 وزارة وهيئة تتعاون في إطار الخطط والبرامج الخاصة بالجناح إلى جانب رجال أعمال والقطاع الخاص، موضحة أن اتساع المشاركة يأتي بهدف الحرص على التعريف الشامل بما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الخمس الماضية واستعراض الخطط والتوجهات المستقبلية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وخاصة الاستثمارات المشتركة. وأعربت عن اعتزاز مصر بتنظيم دولة الإمارات لمعرض إكسبو الدولي، مشيدة بعلاقة الأخوة التي تربط مصر والإمارات، ولفتت إلى رغبة البلدين بمواصل تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة وخاصة المجالين التجاري والاقتصادي، أوضحت أن جناح مصر بـ «إكسبو دبي» يقترب من إنجاز مراحله النهائية.

وأكدت أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية لقطاعات تشمل التعليم والصناعة كما تعمل على استقطاب استثمارات مشتركة وخاصة في قطاع النقل ومشاريع البنية التحتية.

وأقيم الجناح المصري على مساحة ألف متر مربع، موزعة على 14 منطقة تسرد كل واحدة منها مرحلة من مراحل الحضارة المصرية.