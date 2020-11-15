الأسهم المحلية تستهل الأسبوع بمؤشر أخضر

حسام عبدالنبي (دبي)

صعدت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في أول يوم تداول من الأسبوع لتغلق في المنطقة الخضراء، بدعم من ارتفاع أسهم قيادية وعودة المضاربات على بعض الأسهم الصغيرة في كلا السوقين، في الوقت الذي تحركت فيه غالبية الأسهم القيادية في نطاقات سعرية ضيقة لتستقر بعد ارتفاعات إيجابية في الأيام الماضية.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.27% ليربح 6.2 نقطة ويغلق عند 2269.13 نقطة، وتمكن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية من الإغلاق على ارتفاع بنسبة 0.33% عند مستوى 4871.84 نقطة، رابحاً 15.94نقطة.

وانخفضت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية إلى 443.6 مليون درهم بعد تداول 228.67 مليون سهم خلال 6828 صفقة.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي زيادة طفيفة بنحو 741 مليون درهم إلى 320.255 مليار درهم، في مقابل انخفاض القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 5.81 مليار درهم إلى مستوى 717.847 مليار درهم. وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 328.61 مليون درهم بعد تداول 111.28 مليون سهم، خلال تنفيذ 2371 صفقة.

وتصدر «طاقة» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث حجم التداولات بنحو 33.4 مليون سهم، تلاه «الدار العقارية» بحجم تداولات 22.9 مليون سهم، ثم «أركان» بنحو 13.3 مليون سهم، وجاء «رأس الخيمة العقارية» رابعاً بحجم تداولات 6.5 مليون سهم، وتلاه «أبوظبي الأول» بتداول 4.7 مليون سهم.

وحقق سهم «العالمية القابضة» أعلى قيمة تداولات بلغت 62.4 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» بقيمة 62 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بقيمة تداول 60 مليون درهم، وجاء «طاقة» رابعاً بنحو 47.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بنحو 23.2 مليون درهم.

وتباين أداء الأسهم القيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، حيث تصدر قائمة الأسهم المرتفعة «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 12.7 %، وتلاه «الجرافات البحرية الوطنية» بنسبة 5.7 %، ثم «أركان» بنسبة ارتفاع 5.3%، وارتفع سهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 2.7 %، كما دعم من صعود المؤشر ارتفاع أسهم «الدار العقارية» بنسبة1.1% و«أبوظبي الأول» بنسبة 0.48%. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أخرى، وكان أهمها «طاقة» بنسبة 4.73 %، و«دانة غاز» بنسبة 2.23%. وبلغت قيمة التداول الإجمالية سوق دبي المالي 115 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 117.39 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2039 صفقة. ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع المؤشر العام للسوق تفاعلاً مع صعود أسهم 15 شركة، مقابل انخفاض أسهم 14 شركة. وتصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 25.8 مليون درهم، وتلاه «سلامة» بقيمة 17.2 مليون درهم. ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة تداولات 13.2 مليون درهم.

وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 23.2 مليون سهم، وتلاه «سلامة» بتداول 21.5 مليون سهم، ثم «الإثمار القابضة» بتداول 10.4 مليون سهم.

ولعبت أسهم المضاربات الصغيرة دوراً في تماسك مؤشر سوق دبي وارتفاعه بنسبة طفيفة، في ظل استقرار الأسهم النشطة وتحركها في نطاقات ضيقة، بعد ارتفاعات إيجابية في الأيام الماضية، وتصدر قائمة الارتفاعات أمس «المدينة للتمويل والاستثمار» بنسبة 14.8 %، تلاه «تكافل الإمارات» بنسبة 10.4 %، ثم «اكتتاب» بنسبة 5 %، وارتفع «إن ديجيتال سيرفيسس» بنسبة 2.75%، «شعاع» بنسبة 2.71 %، في حين دعم ارتفاع المؤشر صعود «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.49 %، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.35 %، واستقر سهما «بنك دبي الإسلامي» و«إعمار للتطوير» دون تغير عن اليوم السابق.

وعكست أسهم قطاع التأمين اتجاهها لتأتي في صدارة الأكثر انخفاضاً أمس، بعد أن تصدرت قائمة الارتفاعات في اليوم السابق، وجاء في مقدمتها «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة انخفاض 5 %، وتلاه «دار التكافل» بنسبة 4.95 %، ثم «سلامة» بنسبة 4.95 % أيضاً.

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