«تنظيم الاتصالات» تستعرض نتائج استبانة «الحكومة الإلكترونية»

دبي (الاتحاد)

استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال جلسة افتراضية وفداً من حكومة عجمان الرقمية لاستعراض استبانة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020، والاطلاع على نتائجه، وكيفية تفعيل مشاركة الحكومات المحلية في تعزيز أدوار الحكومة الإلكترونية للدولة، بما يؤدي إلى تحسين النتائج.

وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي بدأها الفريق التنفيذي لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لتبادل الخبرات مع الحكومات الإلكترونية (الذكية) الرقمية المحلية، لتسليط الضوء على أبرز المستجدات بالمؤشرات التي تضمنها استطلاع الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 مثل مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ومؤشر المشاركة الرقمية، ومؤشر الخدمات المحلية (المدن الذكية).

كما تأتي هذه الجلسة في إطار دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإشراف على تحقيق المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية والذكية، وفقاً لاستبانة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

إلى ذلك، قال سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات الذكية والمعلومات بالإنابة: «ما حققته دولة الإمارات من إنجازات في مجال الخدمات الذكية والتحول الرقمي، يعكس العمل الذي قامت به جميع الجهات الحكومية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، في سبيل تحقيق معايير مؤشرات الخدمات الذكية»، مضيفاً: «عملنا كفريق واحد تبادلنا الأفكار والآراء، وناقشنا التحديات وعملنا على إيجاد حلول مبتكرة لها».

وأوضح: «ما وصلنا إليه يدفعنا لاستكمال التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية لتنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع، بما يعزز مكانة الدولة في مجال الحكومات الرقمية والتحول الذكي».

وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية، الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية، كما حلّت في المركز الرابع آسيوياً في هذا المؤشر، وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر المشاركة الرقمية، حيث انتقلت إلى المركز 16، بعدما كانت في المركز 17 في الدورة السابقة للمؤشر 2018. وجاء في الاستبانة ذاتها تحقيق دولة الإمارات للمركز السابع في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.