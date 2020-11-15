ارتفاع أرباح 23 شركة تأمين إلى 1.41 مليار درهم

أبوظبي (وام)

ارتفع صافي أرباح 23 شركة تأمين مدرجة في الأسواق المالية إلى 1.41 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 3.8 % مقارنة مع الأرباح التي حققتها في الفترة نفسها من العام 2019.

وتعكس الأرقام التي أعلنتها شركات التأمين عن أدائها التشغيلي في الربع الثالث من العام الجاري استمرار نشاط القطاع، على الرغم من التباطؤ الذي سيطر على أنشطة غالبية القطاعات خلال الأشهر الماضية.

وتظهر البيانات المالية للشركات التي أفضحت عن بياناتها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاع صافي أرباح 15 شركة، في حين شهدت أرباح 8 شركات انخفاضاً في ربحيتها.

وبلغ عدد شركات التأمين التي أفصحت عن بياناتها المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 13 شركة، نجحت 9 منها في زيادة صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أما في سوق دبي المالي فبلغ عدد شركات التأمين التي أفصحت عن بياناتها المالية 10 شركات، حققت 6 منها نمواً في صافي أرباحها. وجاءت شركة «أروينت» للتأمين بالمركز الأول من حيث قيمة الأرباح المتحققة، والتي بلغت 363 مليون درهم تقريباً خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من الماضيين، تلتها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بأرباح قدرها 282 مليون درهم، ثم شركة عُمان للتأمين 158 مليون درهم، والإمارات للتأمين 87.6 مليون درهم.