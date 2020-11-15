«فيتش» تمنح «ائتمان الصادرات» تصنيف AA-

دبي(الاتحاد)

أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بجهود الشركة وإنجازها المتمثل في حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، للسنة الثانية على التوالي.

وقال معاليه: إن هذا التصنيف يؤكد التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم نمو الشركات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي، من خلال حمايتها ومنحها الثقة عند العمل في الأسواق الدولية، وبالتالي المساهمة في تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بالدولة.

وأضاف: إن هذا التصنيف يعكس أهمية الدور الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم التنويع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات، حيث تأسست الشركة لتعزيز الصادرات الإماراتية غير النفطية وحماية المصدرين والمستثمرين المحليين من المخاطر السياسية وضد مخاطر عدم السداد من قبل المشتري، إلى جانب دعم الشركات الإماراتية للدخول في مناقصات وصفقات تجارية دولية.

وحصلت الاتحاد لائتمان الصادرات على هذا التصنيف، نظراً للدور المهم الذي تلعبه في تعزيز صادرات الإمارات غير النفطية وتجارتها واستثماراتها، وتطوير القطاعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021.

كما تعتقد فيتش أن ملكية الاتحاد لائتمان الصادرات من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب احتمالية الحصول على دعم إضافي إذا لزم الأمر، يشكلان دعماً للتصنيفات.