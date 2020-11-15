7 جوائز إقليمية لمدن ياس الترفيهية

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت مدن جزيرة ياس الترفيهية وكلايم أبوظبي سبع جوائز خلال حفل جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي «مينالاك» الذي نظم افتراضياً هذا العام. وفازت جميع مدن ومرافق جزيرة ياس الترفيهية إلى جانب شركة «فرح إكسبيرينسز»، التي تتولى إدارتها وتشغيلها، على عدد من الجوائز المرموقة خلال هذا الحفل.

وحصدت «عالم وارنر براذرز» أبوظبي ثلاثة ألقاب، هي: «أفضل وجهة لقضاء يوم ترفيهي»، و«أفضل مدينة ترفيهية»، و«أفضل مفهوم ترفيهي جديد» عن أكاديمية «تين تايتنز» للتدريب.

وفازت «ياس ووتروورلد» أبوظبي بجائزة «أفضل مدينة ألعاب مائية»، في حين حصلت مبادرة التعافي السريع التي أطلقتها «عالم فيراري أبوظبي» على جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية». أما حملة «الصيف يقول ياس»، التي نظمتها شركة «فرح إكسبيرينسز»، ففازت بجائزة «أفضل حملة للتسويق والمبيعات»، في حين فاز برنامجها «جوائز واو» بجائزة «أفضل مبادرة لإشراك الموظفين».

و قال الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى «فرح إكسبيرينسز»: «تكريم مدن جزيرة ياس الترفيهية وكلايم أبوظبي بهذه الجوائز والألقاب من قبل مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياح «مينالاك»، تأكيد جديد على الجهود الدؤوبة المبذولة، ولا سيما خلال الظروف الاستثنائية التي يشهدها هذا العام. و نسعى لمواصلة استكشاف سبل جديدة تمكننا من الارتقاء بمرافقنا الترفيهية».