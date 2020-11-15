اقتصادية دبي تتلقى 14274 شكوى في الربع الثالث

دبي (وام)

تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 14274 شكوى من المستهلكين، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت 39 % مقارنة بنفس الربع في العام الماضي، والذي بلغ عدد الشكاوى فيه 10266 شكوى، مما يوضح جهود اقتصادية دبي في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم وتعزيز مبادئ المعاملات التجارية العادلة بين التجار والمستهلكين.

وبلغ عدد الملاحظات التي استقبلها القطاع من قبل المستهلكين في الفترة المذكورة 707 ملاحظات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 422 استفساراً، ليصل بذلك إجمالي عدد المعاملات التي تم تلقيها من قبل المستهلكين في الربع الثالث 15403 معاملات، 50% منها عبر تطبيق مستهلك دبي، و35% عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae، و15% عبر مركز الاتصال.

وفي ما يتعلق بشكاوى المستهلكين حسب القطاع، فقد استحوذ قطاع الخدمات على 32% من إجمالي الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات 16%، وقطاع التجارة الإلكترونية 12.6%، الملابس الجاهزة والأكسسوارات 8.2%، الأثاث 7.3%، السيارات 5.5%.