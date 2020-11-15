«Go Safe» لـ«الغاليريا»

أبوظبي (الاتحاد)

حصل «الغاليريا مول» في جزيرة المارية على شهادة الأمان «Go Safe»، التي تأتي في إطار مبادرة أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بغرض تنظيم وضمان تلبية وجهات التسوق والترفية كمراكز التسوق، لمعايير الصحة العامة والنظافة المطلوبة.

وخضع «الغاليريا» لإجراءات تفتيش وتدقيق صارمة شملت أكثر من 187 بنداً، تضمنت الاستعدادات العامة لمركز التسوق، والإجراءات التشغيلية، وكافة مراحل عملية التسوق التي يقوم بها الزوار والجمهور، كما تضمنت تطبيق إجراءات صارمة للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتدريب الموظفين وتأهيلهم.

إلى ذلك، قال دانيال باري المدير الإداري لشركة جلف ريليتد: «شهادة «Go Safe» مبادرة مهمة من قبل حكومة أبوظبي ولا سيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية. ويؤكد حصولنا عليها التزامنا التام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة».