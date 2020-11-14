مطار أبوظبي: نظام جديد ومتطور لـ «السفر الذكي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مطار أبوظبي الدولي عن بدء تجربة نظام «السفر الذكي» الجديد الذي جرى تطويره من قبل مطارات أبوظبي بالشراكة مع «كونفيرجينت آيه آي»، ويعمل بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليص طوابير الانتظار، وتبسيط العمليات في جميع مرافق المطار في سبيل تقديم تجربة أكثر سلاسة وسهولة للمسافرين.

ويتبنى النظام الجديد تقنيات تعتمد على حجم البيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعي، والنمذجة الدقيقة، وتقييم حركة المسافرين لتطوير وتحسين مجموعة متنوعة من العمليات عبر مطار أبوظبي الدولي، وأبرزها إجراءات إنهاء إجراءات السفر والجوازات وأوقات الوصول والمغادرة للمسافرين.

وفي إطار التجارب القائمة، سيجري إبلاغ مجموعة محددة من المسافرين مع الاتحاد للطيران بالوقت الأمثل لوصولهم إلى مطار أبوظبي الدولي، حيث سيسهم هذا الإجراء الذي يركز على تنظيم وصول المسافرين إلى المطار، في تخفيف الازدحام، وسهولة تطبيق معايير التباعد الجسدي، وتقليص طوابير الانتظار، ومع مرور الوقت، فإنه مع الاستمرار في تشغيل النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سيصبح النظام أكثر ذكاءً وسيزيد من سهولة رحلات المسافرين عبر المطار.

وقال شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «إن الابتكار والتحول الرقمي هما طريقنا نحو تحقيق رؤيتنا بأن نصبح مجموعة المطارات الرائدة في العالم، ونحن فخورون بالدور الاستثنائي الذي قدمه فريقنا في مطارات أبوظبي خلال العام الماضي، عبر تطوير جميع العمليات في المطار، وبما ينسجم مع حرصنا على مواصلة تقديم تجربة سفر سهلة ومريحة للمسافرين.

وإن توفير نظام «السفر الذكي» في مطار أبوظبي الدولي يعتبر خطوة غاية في الأهمية نحو المضي قدماً للتحسين المستمر والابتكار، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لتجربة السفر».

بدوره، قال جون بارتون الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات في مطارات أبوظبي:»يعتبر تقليص الطوابير في المطارات عاملاً أساسياً لضمان سلامة وصحة المسافرين وتبسيط العمليات، وهو ما دفعنا للعمل مع شركائنا من شركات الطيران و«كونفيرجينت أيه آي» لوضع نموذج دقيق لرحلة المسافرين عبر المطار وتحسينها في كافة المراحل«.

وأضاف:« من خلال تمكين المسافرين من الانتقال بسرعة وسلاسة بين منصات تسجيل الوصول ومراقبة الجوازات والصعود إلى الطائرة، فإننا نمنحهم المزيد من الوقت للتمتع بكل ما يوفره مطار أبوظبي الدولي من مطاعم راقية وعروض متميزة للتسوق في السوق الحرة».

وستعود فائدة إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في مطار أبوظبي الدولي، أيضاً على شركات الطيران وتجار التجزئة والموظفين العاملين في المطار وبطرق مختلقة، إذ يمكنهم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة وتتبع الطائرات بشكل مباشر، حيث يجري تطوير برامج خاصة لتوجيه الفرق الموجودة على الأرض لإكمال إجراءات معينة، مثل تفريغ الأمتعة أو إعادة تزويد الطائرات بالوقود في الوقت الأمثل لذلك.

كما يعمل مطار أبوظبي الدولي أيضاً على اكتشاف سبل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في أنظمة السلامة والأمن الخاصة به، ما يعزز من إمكانية المراقبة الآلية لتغذية الكاميرا الموجودة في ساحة المطار، وهي المنطقة التي تقوم فيها الطائرات بالانطلاق والوقوف.

كما يمكن برمجة الأنظمة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنشطة غير المنتظمة وإخطار الفرق ذات الصلة بها لمعالجة المشكلات المحتملة بسرعة وكفاءة عالية.