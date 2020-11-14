%8 نمو التصرفات العقارية بدبي العام الماضي

دبي (الاتحاد)

ارتفعت التصرفات العقارية في دبي خلال العام 2019 بنسبة 8% خلال لتصل إلى 57 ألف تصرّف عقاريّ، مقارنةً مع 52 ألف تصرّف عقاري خلال عام 2018، بحسب التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2020 بدبي، الذي أصدرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة مساهمة قطاع الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 7.2% خلال 2019، وحقّق القطاع قيمة مضافة تخطت 29.4 مليار درهم إماراتي بمعدل نمو بلغ 3.3% مقارنة بعام 2018.

وبلغت قيمة التصرفات العقارية 226 مليار درهم تقريباً خلال عام 2019 مقارنة بقيمة تصرفات بلغت 221 مليار درهم في 2018 بمعدل نمو بلغ 2.1%، ويرجع هذا التحسن في قيمة التصرفات العقارية إلى النمو الملحوظ في قيمة كلّ من المبايعات والرهونات، حيث بلغت قيمة المبايعات العقارية 81 مليار درهم خلال عام 2019 مقارنة بقيمة 77 مليار خلال عام 2018 بمعدل نمو 5% تقريباً، كما بلغت قيمة الرهونات العقارية 125 مليار درهم خلال عام 2019 مقارنة بقيمة 120 مليار درهم خلال عام 2018 بمعدل نمو 4% تقريباً.

وبلغ عدد الاستثمارات العقارية خلال عام 2019 ما يزيد على 47 ألف استثمار بمعدل نمو بلغ 18% مقارنة بعدد الاستثمارات العقارية خلال عام 2018، والذي حقَّق 40 ألف استثمار عقاريّ، كما شهد عدد المستثمرين العقاريين أيضاً نمواً ملحوظاً خلال عام 2019 مقارنة بالأعوام السابقة.

وبلغ عدد المستثمرين العقاريين خلال عام 2019 ما يزيد على 34 ألف مستثمر عقاري بمعدل نمو بلغ 14%، مقارنة بعدد المستثمرين خلال عام 2018، والذي بلغ 29.846 مستثمراً عقارياً.