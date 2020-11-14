مالية الشارقة تُفعّل تطبيق الاعتماد الذكي في الديوان الأميري

الشارقة (الاتحاد)

باشر الديوان الأميري بالشارقة كأول جهة حكومية بتفعيل تطبيق الاعتماد الذكي المخصص لاستخدام رؤساء ومديري عموم الجهات الحكومية، والذي تم تطويره من قبل فريق العمل بدائرة المالية المركزية بالشارقة، والذي يتيح خاصية اعتماد كافة الإجراءات المالية بطريقة مبتكرة، من خلال الهواتف والأجهزة الذكية.

جاء ذلك على هامش زيارة نظمتها الدائرة للديوان الأميري بالشارقة، تم خلالها مناقشة أهم الامتيازات التي يوفرها التطبيق الجديد، بحضور وليد الصايغ مدير عام الدائرة، وهدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في الدائرة، حيث كان في استقبال الوفد راشد بن الشيخ رئيس الديوان.

تسهيل الإجراءات المالية في كافة الجهات الحكومية وأشاد راشد بن الشيخ، بجهود دائرة المالية المركزية في تبني أفضل الممارسات العالمية باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة لتسهيل الإجراءات المالية في كافة الجهات الحكومية».