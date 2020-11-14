9.9 مليون درهم أرباح «أمان للتأمين» الربعية

دبي (الاتحاد)- حققت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان" 9.9 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 8.7 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي بنمو نسبته 14٪.

ونمت حقوق المساهمين بنسبة 3.6 ٪ خلال هذه الفترة لتصل إلى 76.9 مليون درهم بالمقارنة مع 74.2 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019، وسجلت شـركة "أمان" مشاركات قسـطية إجمالية قدرها 173.2 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2020 والتي انعكست في شـكل أرباح لحملـة الوثائق بقيمة 600 ألف درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة "أمان"، الدكتور صالح الهاشمي: "تعمل أمان في أفضل حالاتها لتأمين القيمة لجميع أصحاب المصلحة في ظل هذا الوضع الصعب غير المسبوق، وملتزمة بتحقيق نتائج أفضل في الأيام المقبلة، ويظل تركيزنا على اغتنام الفرص المحتملة في ظل ظروف السوق السائدة هذه لضمان النمو الشامل للشركة لصالح جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المساهمين وحاملي الوثائق وشركاء الأعمال والموظفين".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أمان"، جهاد فيتروني: "من الواضح أن استراتيجيتنا وإجراءاتنا الحكيمة مكنتنا من تحقيق مثل هذه النتائج الجيدة، ونشكر جميع الشركاء على ثقتهم ودعمهم لأمان"، معرباً عن تفاؤله بمستقبل أفضل ونتائج مجزية لجميع الشركاء.