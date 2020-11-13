الإجازات والأعياد تعزز انتعاشة فنادق أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

ينظر خبراء وعاملون في القطاع الفندقي في أبوظبي بإيجابية لأداء فنادقهم مع اقتراب نهاية العام الجاري، ولا سيما خلال شهر ديسمبر المقبل، متوقعين ارتفاعاً في الطلب من السياحة الداخلية.

وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن تزامن عدد من الإجازات والعطل الرسمية والمناسبات خلال شهر ديسمبر، مثل الإجازة المدرسية واليوم الوطني وأعياد الميلاد ورأس السنة، وسط اعتدال الطقس، يدعم زيادة الطلب من السياحة الداخلية على الفنادق، خاصة المنتجعات الفندقية الشاطئية، أو تلك التي تقع إلى جانب المرافق الترفيهية، مشيرين إلى تقديم حزم وعروض جاذبة وتنافسية للزوار، تناسب العائلات بشكل أساسي.

وسجلت مؤشرات الأداء الرئيسة في القطاع الفندقي بأبوظبي أداء قوياً خلال شهر أغسطس الماضي، وضعها في صدارة فنادق منطقة الشرق الأوسط من ناحية معدلات الإشغال والأسعار والعائد على الغرف المتاحة، لتعكس بذلك تعافياً سريعاً من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، حسب تقرير مؤسسة (EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

اليوم الوطني

وقال علي أوزباي، نائب الرئيس للتسويق والاتصال في فنادق ريكسوس الإمارات: «نتطلع لشهر ديسمبر بإيجابية، حيث نثق أننا سنحقق تطلعاتنا بنهاية العام».

وأضاف: «نتوقع ارتفاع الطلب خلال عطل نهاية الأسبوع بمنتجع ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات، ولا سيما في إجازة اليوم الوطني، حيث نتوقع أن نسجل إشغالاً يزيد على 80%».

وقال: «نتوقع بعد العاشر من ديسمبر المقبل ارتفاع الطلب بسبب إجازة المدارس وأعياد الميلاد، حتى الأسبوع الأول من العام المقبل»، موضحاً «على الرغم من أننا واجهنا تراجعاً في الطلب خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بالأشهر الماضية، فإننا متفائلون بعودة ارتفاع الطلب في شهر ديسمبر».

إجراءات الصحة والسلامة

وقال سوراب باكشي، مدير عام فنادق ياس بلازا من الدار للضيافة: «وسط ضمان تجربة آمنة، مع تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة وتطبيق إجراءات واشتراطات برنامج «go safe»، نتوقع أن يرتفع الطلب خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، لنسجل متوسط 75% حتى نهاية العام وبدء السنة الجديدة».

وأضاف: «من موقعنا الاستراتيجي وسط الوجهة السياحية الجاذبة في جزيرة ياس، شهدنا مرونة الجزيرة أمام تحدي «كورونا» وعودة السياحة الداخلية». وأضاف: «مع استمرار تنفيذ مراحل استراتيجية التعافي، أطلق فندق «جزيرة ياس روتانا» حزماً وعروضاً خاصة بأسعار تنافسية، حيث تتضمن الإقامة وتذاكر الدخول للمدن الترفيهية في جزيرة ياس».

عروض وحزم جاذبة

وفي السياق نفسه، ذكرت منى عوني، مدير إدارة التسويق في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي: «أطلقنا عروضاً وحزماً جاذبة وتخفيضات لأسعار الغرف والطعام والشراب، وحزماً خاصة لليوم الواحد، حيث تناسب تلك الباقات العائلات والأطفال بشكل رئيس».

وقالت: «نتوقع ارتفاع الطلب من السياحة الداخلية خلال شهر ديسمبر المقبل، لتزامن عدد من الإجازات والعطل الرسمية والمناسبات في هذا الشهر، مثل إجازة اليوم الوطني والإجازة المدرسية وأعياد الميلاد».

السياحة الداخلية

وبحسب دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، فإن معدل إشغال الفنادق خلال الربع الأخير من العام الماضي ارتفع إلى 80%، في وقت تسجل السياحة الداخلية نسبة كبيرة من إجمالي النزلاء بالربع الأخير من العام الماضي بنحو 37% من إجمالي النزلاء، في حين بلغت نسبة السياحة الداخلية من إجمالي النزلاء في العام الماضي بأكمله نحو 40%. استقبلت إمارة أبوظبي 11.35 مليون زائر العام الماضي، ويبلغ عدد الفنادق في الإمارة 168 منشأة فندقية تضم 32.8 ألف وحدة فندقية، وفقاً لبيانات نهاية العام الماضي.