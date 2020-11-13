استثمارات الأجانب والمؤسسات تصعد بالأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

دعمت تعاملات المستثمرين الأجانب، وكذلك الاستثمار المؤسسي، من أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي لتتمكن المؤشرات من تحقيق ارتفاعات جيدة، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال الأسبوع بمقدار 102 نقطة، بنسبة 5% إلى 2262.93 نقطة، في حين ربح مؤشر سوق أبوظبي 137 نقطة خلال الأسبوع ككل ليرتفع بنحو 3% إلى مستوى 4855.9 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نحو 9 أشهر.

وبلغ صافي تعاملات الأجانب 428.3 مليون درهم (محصلة شراء)، بواقع 220.9 مليون درهم في سوق أبوظبي ونحو 207.41 مليون درهم في سوق دبي، في حين كان تأثير الاستثمار المؤسسي أكثر وضوحاً، حيث كانت محصلة تعاملاتهم شراء بقيمة تفوق 2 مليار درهم من صافي شراء في سوق أبوظبي بقيمة 1.83 مليار درهم، وصافي شراء في سوق دبي بقيمة 233.43 مليون درهم.

وبلغت خسائر القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو 5.4 مليار درهم من عمليات بيع لجني الأرباح استهدفت عددا من الأسهم القيادية.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم سوق دبي المالي بنحو 10.88 مليار درهم إلى 319.514 مليار درهم مقابل خسارة القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 5.47 مليار درهم إلى 723.666 مليار درهم في نهاية الأسبوع.

تعاملات الإماراتيين

وفي سوق العاصمة أبوظبي زادت تعاملات بيع المستثمرين الإماراتيين عن تعاملات الشراء حيث استحوذوا على نسبة 73.68% من إجمالي قيمة التداول ونحو 69.27% من إجمالي كمية التداول، وبلغ صافي تعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي 240.77 مليون درهم (محصلة بيع) بعد قيامهم بشراء أسهم بقيمة 2.84 مليار درهم، مقابل بيع أسهم بقيمة 3.08 مليار درهم.

وكان الإماراتيون قد اشتروا 455.86 مليون سهم خلال الأسبوع وباعوا 476.5 مليون سهم لتبلغ محصلة تعاملاتهم (بيع) لنحو 20.6 مليون سهم.

وفي المقابل كان صافي تعاملات المستمرين الإماراتيين في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي 207.41 مليون درهم (محصلة بيع) بعد قيامهم بشراء أسهم بقيمة 651.8 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 859.2 مليون درهم.

تعاملات الأجانب

وفيما يخص تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ صافي تعاملات المستثمرين العرب خلال الأسبوع الماضي نحو 6.9 مليون درهم (شراء)، كمحصلة لبيع 27.3 مليون سهم بقيمة 45.49 مليون درهم، مقابل شراء 31.9 مليون سهم بقيمة 52.46 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي 14 مليون درهم (شراء) كمحصلة لبيع 15.7 مليون سهم بقيمة 33.13 مليون درهم، مقابل شراء 23.3 مليون سهم بقيمة 47.16 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات الجنسيات الأخرى 220.9 مليون درهم (شراء) كمحصلة لبيع 153.3 مليون سهم بقيمة 858.4 مليون درهم، مقابل شراء 161.83 مليون سهم بقيمة 1.07 مليار درهم.

أما في سوق دبي المالي فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب (من مختلف الجنسيات) 852.98 مليون درهم تشكل ما يقارب من 56.68% من إجمالي قيمة المشتريات، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 645.57 مليون درهم، تشكل ما نسبته 42.9% من إجمالي قيمة المبيعات، ليكون صافي تعاملات المستثمرين الأجانب (شراء) بقيمة 207.41 مليون درهم.

وبلغ صافي استثمار العرب خلال الأسبوع الماضي في سوق دبي نحو 37.94 مليون درهم (بيع) كمحصلة لشراء أسهم بقيمة 135.84 مليون درهم، مقابل بيع أسهم بقيمة 173.79مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي 104.2مليون درهم (شراء) كمحصلة لشراء أسهم بقيمة 198.72 مليون درهم، مقابل بيع أسهم بقيمة 94.5 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات الجنسيات الأخرى 141.14 مليون درهم (شراء) كمحصلة لشراء أسهم بقيمة 518.4 مليون درهم، مقابل بيع أسهم بقيمة 377.25 مليون درهم.

أفراد ومؤسسات

وحسب تقرير التداول الأسبوعي لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة الأسهم التي باعتها المؤسسات 1.79 مليار دهم عبر 323.7 مليون سهم، وكانت قيمة الأسهم المشتراة 3.6 مليار درهم من خلال شراء 473.6 مليون سهم، ولتكون محصلة تعاملات الشركات (شراء) بقيمة 1.83 مليار درهم و(شراء) 149.9 مليون سهم.

وأوضح التقرير أن قيمة الأسهم التي اشتراها الأفراد بلغت 391.6 مليون درهم عبر 199.4 مليون سهم، في حين كانت قيمة الأسهم التي باعها الأفراد 2.22 مليار درهم من خلال 349.32 مليون سهم، ولتكون محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع (بيع) بقيمة 1.8 مليار درهم ومحصلة تداولاتهم (بيع) بواقع 149.9 مليون سهم.

233.43 مليون درهم صافي شراء الاستثمار المؤسسي بدبي

أظهرت بيانات إدارة سوق دبي المالي أن صافي الاستثمار المؤسسي في السوق خلال الأسبوع الماضي كان (شراء) بقيمة 233.43 مليون درهم بعد بيع أسهم بقيمة 571.4 مليون درهم تمثل نسبة %37.97 من إجمالي قيمة التداول، وذلك مقابل شراء أسهم بقيمة 804.83 مليون درهم تشكل ما نسبته %53.48 من إجمالي قيمة التداول. وخلال الأسبوع الماضي كان صافي استثمار البنوك في سوق دبي (بيع) بقيمة 50 مليون درهم بعد شراء أسهم بقيمة 16.4 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 66.47 مليون درهم، فيما كان صافي استثمار الشركات (شراء) بقيمة 265.58 مليون درهم من شراء أسهم بقيمة 743.72 مليون درهم وبيع أسهم بقيمة 478.13 مليون درهم، وكان صافي استثمار المؤسسات (شراء) بقيمة 19.6 مليون درهم من شراء أسهم بقيمة 25.5 مليون درهم وبيع سهم بقيمة 5.89 مليون درهم. وزادت تعاملات بيع الأفراد من الأسهم عن تعاملات الشراء لتكون محصلة تعاملات المستثمرين الأفراد (بيع) في سوق دبي المالي بقيمة 233.43 مليون درهم من شراء أسهم بقيمة 699.95 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 933.38 مليون درهم.