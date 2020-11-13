قفزة بإصابات «كورونا» تضرب الأسهم الأوروبية

لندن (رويترز)

انخفض المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية أمس، متجهاً صوب اختتام ثاني أسبوع متعاقب من المكاسب على انخفاض، إذ فاقمت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مخاوف من الضرر الذي سيلحق باقتصاد القارة في أشهر الشتاء القادمة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% بحلول الساعة 08.05 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز في وقت سابق من الأسبوع بفضل تفاؤل إزاء العمل على لقاح لكوفيد-19. وربح المؤشر نحو 12% في الأسبوعين الفائتين، إذ تلقى الدعم أيضا من الآمال إزاء مناخ تجاري عالمي أكثر هدوءاً في ظل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وخسر المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1% إذ قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إنه لن يكون هناك تخفيف فوري لإجراءات عزل عام ثانية لمكافحة انتشار كوفيد-19، مع ارتفاع أعداد الحالات المحجوزة بالمستشفيات حاليا عن ذروة الموجة الأولى.

وقاد مؤشر الطاقة الانخفاض، ليتراجع 1.4% فيما انخفضت أسهم قطاعي البنوك والسفر ما يزيد على 0.8% في التعاملات المبكرة.

وانخفض سهم مجموعة الكهرباء الفرنسية إي.دي.إف 0.3% بعد أن أعلنت الشركة انخفاض الإيرادات في الربع الثالث، إذ أثرت جائحة كوفيد-19 سلباً على طلب الكهرباء، وضغطت على إنتاج الطاقة النووية في فرنسا.