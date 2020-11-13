«المركزي الأوروبي» يعدل مستهدف التضخم

هلسنكي (رويترز)

قال أولي رين محافظ البنك المركزي الفنلندي، أمس، إن المركزي الأوروبي يبحث تعديلات محتملة على هدفه للتضخم في ندوة الأسبوع المقبل، مما يعزز توقعات بأن الهدف ربما يتم الانتهاء منه قبل مراجعة استراتيجية تنتهي في منتصف 2021.

وقال إن للصحفيين «على مدى الخريف، تسارعت وتيرة عملنا الاستراتيجي... الأسبوع المقبل، سنركز على هدف استقرار الأسعار، وهو صميم السياسة النقدية».

ومن المتوقع أن يستهدف البنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف حالياً تضخماً «قرب اثنين بالمئة لكن أقل من ذلك»، في المستقبل اثنين بالمئة، مع الالتزام بالتناظر الصريح، مما يشير إلى أنه سيكافح الارتفاع عن الهدف والانخفاض دونه بنفس القوة.

وقد يعني ذلك أنه بعد فترة من وصول التضخم لمستوى أقل من المستهدف، فإن البنك سيسمح له بتجاوز المستوى المستهدف لبعض الوقت.