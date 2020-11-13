النفط يتراجع ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي

طوكيو (رويترز)

نزلت أسعار النفط أمس، إذ تتعرض لضغوط جراء مخاوف حيال تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، وطلب الوقود بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19، لكن السوق تظل على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من آمال بشأن لقاح.

وبحلول الساعة 07.41 بتوقيت جرينتش، نزل خام برنت 51 سنتاً، أو ما يعادل 1.2% إلى 43.02 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 0.6% أمس الأول. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتاً، أو ما يعادل 1.6% إلى 40.46 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 0.8% أمس الأول.

وفي الأسبوع، يتجه الخامان القياسيان لارتفاع بنحو تسعة بالمئة.

وفرضت بيانات حكومية أميركية ضغطاً إضافياً على الخام، إذ زادت مخزونات النفط في الولايات المتحدة 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع انخفاض متوقع 913 ألف برميل.

وقال كويتشي موراكامي المحلل لدى دايتشي كوموديتيز «يجني المستثمرون الأرباح من موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة إذ تثبط التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي المعنويات في ظل زيادة حادة لحالات فيروس كورونا وقيود اجتماعية جديدة».

وأضاف «من المتوقع أن تظل أسعار النفط تخضع لضغوط الأسبوع المقبل إذا استمر تفشي الجائحة في التسارع في أجزاء عديدة من العالم».

وثبطت الإصابات الجديدة وتشديد القيود لاحتواء الانتشار احتمالات انتهاء الأزمة الصحية العالمية في الأمد القريب.