وزراء مالية مجموعة «العشرين»: إطار عمل لهيكلة ديون الدول المتضررة من «كورونا»

طوكيو (رويترز)

اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين للمرة الأولى على إطار عمل جديد مشترك لإعادة هيكلة ديون الحكومات، تجنباً لأن تؤدي أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لأن تصبح بعض الدول الفقيرة إلى إعفاء كبير من الدين.

وتضغط جائحة كوفيد-19 على المالية العامة لبعض الدول النامية. وقال وزراء مجموعة العشرين أمس إنهم يعترفون بأن هناك حاجة لعمل المزيد لمساعدتها أكثر من التعليق الحالي لمدفوعات خدمة الديون، الذي سيتم تمديده حتى 30 يونيو 2021.

ومن المتوقع أن يتبع دائنون كبار، بما في ذلك الصين، المبادئ التوجيهية المشتركة التي تحدد كيف يمكن خفض أو إعادة هيكلة الديون التي تعتبر غير مستدامة.

التفاوض الجماعي

ويقتبس إطار العمل الجديد الذي وُضع اليوم الكثير من قواعد نادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية لحكومات معظمها من الدول الثرية والتي تشكل حتى الآن المنتدى المشترك الوحيد للتفاوض بشأن إعادة هيكلة الدين.

وبموجب إطار العمل الجديد، ستتفاوض الدول الدائنة بشكل جماعي مع الدولة المدينة، التي من المتوقع أن تسعى إلى نفس شروط المعالجة من دائني القطاع الخاص.

وقال وزراء مالية مجموعة العشرين في بيان مشترك إن إطار العمل يهدف إلى «تيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم» للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين السارية في أبريل، والتي تشمل فقط دائني القطاع الخاص على أساس تطوعي.

القطاع العام

ويذهب إطار العمل الجديد لما هو أبعد من تجميد الدين عبر مطالبة جميع دائني القطاع العام بالمشاركة، بعد أن انتقد شركاء مجموعة العشرين الصين لعدم إدراج الديون المستحقة لبنوكها المملوكة للحكومة. وأصبحت الصين دائناً كبيراً للدول النامية في السنوات الأخيرة، عادة من خلال الإقراض عبر مؤسسات مثل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني.

شطب الديون

لكن الصين قلقة إزاء شطب الديون وصنفت بكين بنك التنمية الصيني على أنه مؤسسة خاصة، رافضة دعوات للمشاركة الكاملة في الإعفاء من الدين.

من المتوقع أن يصادق قادة مجموعة العشرين على إطار العمل المشترك في قمة افتراضية الأسبوع المقبل.