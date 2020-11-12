مسؤولو قطاع الطاقة يناقشون استراتيجيات التعافي

أبوظبي (الاتحاد)

بحث نحو 30 مسؤولاً في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات من مختلف أنحاء العالم في النسخة السادسة لملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين، الذي استضافته شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لمناقشة التحديات والمواضيع الملحة الحالية، وتعزيز مرونة القطاع في مواجهة تداعيات «كوفيد-19» واستراتيجيات التعافي لما بعد الجائحة، ودور النفط والغاز في تحولات مشهد الطاقة المستقبلي وحماية البيئة.

تبادل الحضور وجهات النظر والآراء حول ديناميكيات الأسواق، ومستقبل الطلب على الطاقة، ودور النفط والغاز في مرحلة انتقال الطاقة. كما تناول الحوار أهمية التركيز على استدامة العمليات وخفض التكاليف والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الأداء.

وانعقد الملتقى تلبية لدعوة من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها.

ديناميكيات أسواق النفط

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتعزيز الحوار ومدّ جسور التواصل مع المجتمع الدولي، انعقد ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين لتوفير منصة استراتيجية لمناقشة الاستعداد لمرحلة ما بعد التعافي من كوفيد-19 وتطورات وديناميكيات أسواق النفط، والتحولات العالمية في قطاع الطاقة وكيفية تعزيز المرونة من خلال التركيز على المجالات التي يمكننا التحكم بها مثل رفع الكفاءة وخفض التكاليف».

وأضاف معاليه: «كان هناك اتفاق بين المشاركين على أن أساسيات قطاع النفط والغاز قوية وراسخة وثابتة، حيث لا يزال العالم بحاجة إلى الموارد الهدروكربونية الآن وفي المستقبل، وأن القطاع أبدى مرونة كبيرة في الشهور القليلة الماضية، وأننا مستمرون بالتفاؤل الحذِر والتركيز بشكل خاص على تعزيز المرونة وبناء شراكات نوعية».

الانتعاش الاقتصادي

وحول توقعات السوق والانتعاش الاقتصادي، قال باتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال: «نواجه في هذه المرحلة الكثير من عدم اليقين، لكننا نأمل جميعاً انتعاش الطلب في أسرع وقت ممكن. وفي الوقت نفسه، لا أحد يعلم بالضبط متى ستنتهي جائحة كورونا، ومتى سنحصل على لقاح فعال، والوقت الذي سيستغرقه إعادة نشاط الاقتصاد العالمي».

التحلي بالتفاؤل

من جهته قال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي»: «علينا التحلي بالتفاؤل وفي الوقت ذاته التعامل مع معطيات الواقع الحالي والتركيز على ما يمكننا التحكم به. نحن لا نتحكم في أسعار المنتجات ولكننا نتحكم في هيكل التكلفة ومستويات الاستثمار وكفاءة العمليات».

التقاط الكربون

وفي تعليق على الدور المهم الذي تلعبه تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في خفض الانبعاثات، قالت فيكي هولوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال: «في الوقت الحالي، يحتجز العالم حوالي 40 مليون طن متري من الكربون، لكن بالنظر إلى السيناريوهات التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية بشأن الاحتباس الحراري والعمل على تقييد ارتفاع متوسط درجة حرارة كوكب الأرض عند درجتين، يتعين علينا القيام بأكثر من ذلك بكثير. علينا رفع هذا الرقم إلى حوالي 5.6 مليار طن كحد أدنى، أو 10.4 مليار طن».

تولى إدارة الحوار خلال ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين، الذي انعقد افتراضياً هذا العام، الدكتور دانييل يرغن، الخبير الاقتصادي العالمي الحائز على جائزة بوليتزر ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «آي إتش إس ماركيت».

وتنعقد هذه الدورة الافتراضية لملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز بالتزامن مع مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2020» هذا العام افتراضياً.