«أدنوك» تخفض تكاليف الحفر وتهيئة الآبار 7.4 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن تحقيق خفض في التكاليف بقيمة 7.36 مليار درهم في مجال حفر وتهيئة الآبار خلال السنوات الخمس الماضية من خلال تطبيق أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية.

وتعود هذه النتائج إلى العديد من المبادرات التي تطبقها الشركة وتعتمد على الاستفادة من التقنيات الحديثة وتقديم خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار، وتوظيف أفضل الابتكارات، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين اقتصاديات عمليات الحفر.

ويؤكد هذا الإنجاز أهمية الاستثمارات الاستراتيجية التي تقوم بها أدنوك في مجال التحول الرقمي وتطبيقها أحدث الابتكارات لرفع الكفاءة ومضاعفة القيمة وصولا لتحقيق النمو الذكي في عملياتها.

ويعد «مركز المراقبة المباشرة لعمليات الحفر» أحد مبادرات التحول الرقمي العديدة التي تقوم بها أدنوك لتطبيق أحدث التقنيات المتطورة عبر مختلف مجالات ومراحل أعمالها.

متزامنة للأعمال

ويتيح المركز مراقبة مباشرة وفورية ومتزامنة للأعمال الجارية في أكثر من 120 موقعاً لحفر الآبار ويقوم برصد الأداء وجمع معلومات نوعية حول عمليات حفر وتهيئة البئر، والاستفادة من البيانات الضخمة التي يتم جمعها من العمليات الحالية والسابقة ما يوفر وسيلة فعالة تتيح لخبراء أدنوك اتخاذ قرارات مدروسة لتحسين عمليات الحفر من خلال تقليل الوقت المهدور وتعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية.

وقال ياسر سعيد المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «يؤكد هذا الإنجاز نجاح جهود ومبادرات أدنوك المستمرة لتسريع وتيرة توظيف التقنيات الحديثة، والحلول الرقمية واستخدام طرق الحفر المبتكرة لتعزيز موقعها ضمن الشركات الرائدة في تقديم خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار، وذلك لدعم جهودها المستمرة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في زيادة الربحية من أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي لدولة الإمارات».

النمو الذكي

من جانبه، قال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «يؤكد نجاحنا في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف على مساعينا المستمرة وتركيزنا الدائم على تعزيز القدرات والميزات التنافسية لشركة أدنوك للحفر، ومن خلال دورنا كحلقة وصل مهمة في سلسلة القيمة لأعمال أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وتقديمنا لخدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار، فإننا نعمل بشكل مستمر للارتقاء بالأداء ودعم جهود أدنوك لتحقيق أهداف استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، وفي هذا الإطار، قمنا بتوسعة أسطول حفارات الشركة وتنويع نطاق الخدمات التي تقدمها، وتسريع وتيرة توظيف التقنيات الحديثة التي تمكننا من حفر عدد أكبر من الآبار وإنجازها في مدد زمنية قصيرة».

وأكملت أدنوك للحفر منذ عام 2018 أكثر من 100 بئر باستخدام أسلوب الخدمات المتكاملة لحفر وتهيئة الآبار، محققة زيادة في كفاءة عملياتها التشغيلية بأكثر من 35% ما أدى إلى توفير أكثر من 624 مليون درهم (170 مليون دولار).

يأتي هذا الإنجاز في أعقاب استحواذ شركة بيكر هيوز على نسبة 5% في شركة «أدنوك للحفر» في عام 2018، والذي أسهم في تطوير قدرات الشركة وتعزيز مكانتها في مجال الخدمات المتكاملة لحفر وتهيئة آبار النفط والغاز.

ملتقى الشركات

جاء إعلان أدنوك عن تحقيق وفورات في التكاليف خلال الدورة الـ 16 لملتقى الشركات المالكة للحفارات التي نظمتها «أدنوك للحفر» عبر جلسة افتراضية بالتعاون مع شركة «دي إن في- جي إل» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2020». ويمثل منتدى الشركات المالكة للحفارات الذي تنظمه أدنوك سنوياً منصة لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات بين الشركات المالكة للحفارات ووكالات التصنيف البحري والشركات العاملة في مجال حفر آبار النفط والغاز وشركات تقديم الخدمات في المجالات البحرية والبرية، بهدف رفع كفاءة عمليات الحفر وتعزيز فاعليتها وضمان سلامتها والارتقاء بالأداء في مجال الصحة والسلامة والبيئة. وتضمن المنتدى الذي استمر يوما واحدا عددا من المحاضرات الفنية قدمتها مجموعة من الخبراء والمختصين من الخليج والعالم حول استخدامات التكنولوجيا في القطاع.