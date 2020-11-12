«أدنوك للإمداد والخدمات» تستحوذ على 3 ناقلات «التراماكس»

حسونة الطيب (أبوظبي)

أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، أمس عن استحواذها على ناقلة عملاقة من نوع التراماكس مخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة. ويأتي هذا الإعلان بعد استحواذ الشركة في وقت سابق من هذا العام على ناقلتين أخريين من نفس النوع.

وتبلغ الحمولة الطنية الساكنة للناقلة العملاقة الجديدة المسماة «الكرامة» حوالي 64.000 طن متري. ومن المقرر أن يتم استخدام هذه الناقلة، التي تم بناؤها في عام 2019، في نقل الكبريت من ميناء الرويس في إمارة أبوظبي إلى العملاء حول العالم.

وتنضم «الكرامة» إلى أسطول أدنوك للإمداد والخدمات في فئة الناقلات العملاقة المخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة إلى جانب كل من «الظفرة» و«الوثبة»، واللتين تم بناؤهما في اليابان في العام 2019. وستلعب هذه الناقلات العملاقة دوراً رئيساً في نقل منتجات أدنوك إلى العملاء حول العالم، وعلى وجه الخصوص الكبريت لتنفيذ اتفاقية توريد طويلة الأجل موقعة بين أدنوك و «أو سي بي»، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي الكبريت في العالم.

وقال الكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) الافتراضي 2020: «تأتي إضافة ناقلات البضائع السائبة الحديثة إلى أسطولنا ضمن خطط النمو التي أعلنا عنها في عام 2018 وتلبية للطلب المتزايد من عملائنا على خدمات الشركة».

وتم تزويد ناقلات «الترامكس» العملاقة، بمحركات فعالة من حيث استهلاك الوقود، وكذلك بتكنولوجيا ذكية.

كما ضمت أدنوك للإمداد والخدمات إلى أسطولها مؤخراً السفينة البخارية «غنتوت»، وهي ناقلة بضائع سائبة أصغر حجماً تبلغ حمولتها 23.000 طن متري.

وبإضافة هذه السفن الأربع، تزداد الحمولة الطنية لأسطول الشحن لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بواقع 214,00 طن متري.