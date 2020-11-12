إندونيسيا تفتح الأبواب أمام استثمارات الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

فتحت إندونيسيا أبوابها أمام تعزيز الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وستعرض 68 حوضاً بحرياً غير مستكشف في إطار مزاد علني تنظمه العام المقبل، حسبما أفاد معالي عارفين تصريف، وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي.

وفي كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر أديبك الافتراضي 2020، الذي اختتم أعماله أمس، عبّر معالي الوزير عن تطلعات متفائلة إزاء إمكانات الاستثمار «الهائلة» في قطاع النفط والغاز الإندونيسي. وقال: «القطاع مفتوح على مصراعيه، بدءاً بعمليات الاستكشاف التمهيدية وانتهاءً بأعمال التكرير والتدريب خلال المراحل الأخيرة».

وكشف معالي الوزير تصريف بأن احتياطات إندونيسيا التي تبلغ 3.77 مليار برميل من النفط الخام و77 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي قد «لا تكون كبيرةً مقارنةً بالاحتياطات العالمية»، إلا أن دولته ستعرض أمام المستثمرين 68 حوضاً بحرياً العام المقبل في إطار مزاد علني. وأكد بأن هذا المزاد يمثل آخر المبادرات في إطار برنامج حوافز معدة خصيصاً لتحقيق «ثقة قانونية وتعزيز الاستثمار». وسيقدم هذا البرنامج تسهيلات عديدة أمام شركات النفط والغاز فيما يتعلق بعقود تشارك الإنتاج، وتأمين حوافز ضريبية وغيرها، وتبسيط إجراءات الترخيص وتعزيز البيانات والدراسات بدعمٍ من مؤسسات ومعاهد دولية.

وأكد معاليه قائلاً: «من شأن هذه التسهيلات أن تعزز أنشطة التنقيب عن النفط والغاز».

كما صرّح الوزير الإندونيسي بأن الغاز ومصادر الطاقة المتجددة تمثل «مستقبل الطاقة الخضراء»، مسلطاً الضوء على أهداف دولته في رفع مساهمة الغاز إلى 24% من إجمالي مصادر الطاقة التي تعتمدها إندونيسيا بحلول عام 2050. ونوّه معاليه إلى أن هدف إندونيسيا يتلخص في تسريع جهود الارتقاء بالبنية التحتية الذي سيتحقق بإتمام مخططات تطوير ست مصافٍ للتكرير. وقال: «سيرفع هذا قدرات تكرير النفط الخام من مليون برميل في اليوم إلى 1.9 مليون برميل في اليوم».