13.7 مليار درهم إيرادات «طيران الإمارات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الإمارات عن تراجع إيراداتها خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية 2020/‏‏‏‏‏ 2021 بنسبة 74% لتصل إلى 13.7 مليار درهم، مقارنة مع 53.3 مليار درهم للفترة ذاتها من السنة الماضية، نتيجة تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي شلّت حركة السفر الجوي بعد قيام معظم دول العالم بإغلاق حدودها وفرض قيود على السفر وتوقف رحلات الركاب المنتظمة في دبي لمدة 8 أسابيع خلال شهري أبريل ومايو.

ووفقاً للنتائج نصف السنوية، بلغت خسائر المجموعة التي تضم «طيران الإمارات ودناتا» نحو 14.1 مليار درهم، فيما بلغت الأرصدة النقدية 20.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 25.6 مليار درهم في 31 مارس 2020.

خسائر للمرة الأولى منذ 30 عاماً

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «بدأنا سنتنا المالية الجارية في ظل إغلاق عالمي شلّ حركة السفر الجوي تماماً، وبفعل هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أصابت قطاع الطيران والسفر، سجلت مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، ومع توقف حركة السفر، تمكنت طيران الإمارات ودناتا من التحول بسرعة لخدمة الطلب على البضائع وغيرها من الفرص، وساعدنا ذلك على استعادة إيراداتنا من مستوى الصفر إلى 26% مما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الفائتة».

وأضاف سموه: «إن مرونة مجموعة الإمارات في مواجهة الظروف الصعبة الراهنة هي شهادة على قوة نموذج أعمالنا، وعلى سنوات من الاستثمار المستمر في المهارات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تؤتي ثمارها الآن من حيث التكلفة والكفاءة التشغيلية، لقد نجحت طيران الإمارات ودناتا في بناء علامات تجارية قوية وإمكانيات رقمية عالية المستوى لا تزال تخدم عملياتنا بصورة جيدة، وأتاحت لنا التعامل ببراعة مع التحولات السريعة في أنشطة العملاء والأنشطة التجارية عبر الإنترنت طوال الأشهر الستة الماضية».

أحمد بن سعيد

وقال: «في الوقت الذي لا أحد يستطيع التنبؤ فيه بالمستقبل، ولكننا نتوقع عودةً قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح كوفيد-19، ونحن جاهزون لذلك، لأن طيران الإمارات ودناتا على استعداد تام لوضع مواردهما لتلبية الطلب وخدمة عملائنا».

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تصريحاته بقوله: «استطعنا بفضل احتياطياتنا النقدية القوية، ودعم مالكينا والقطاع المالي عامةً، مواصلة ضمان حصولنا على التمويل الكافي للحفاظ على عملياتنا التجارية ومتابعتها في هذه الظروف الصعبة، فقد ضخ مالكونا في النصف الأول من السنة المالية الجارية ملياري دولار كاستثمار في مجموعة الإمارات، وسوف يواصلون دعمنا في مسار التعافي». وسجلت أعداد العاملين في مجموعة الإمارات انخفاضاً كبيراً مقارنةً مع 31 مارس 2020، بنسبة 24% لتصل إلى 81334 موظفاً في 30 سبتمبر 2020، ويتماشى ذلك مع قدرة المجموعة وأنشطة الأعمال في المستقبل المنظور والتوقعات العامة للصناعة.

طيران الإمارات

نقلت طيران الإمارات خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 سبتمبر الماضيين، 1.5 مليون راكب بانخفاض نسبته 95%، عن الفترة ذاتها من السنة الماضية، كما انخفضت كميات الشحن المنقولة بنسبة 35% إلى 0.8 مليون طن، وسجلت الحصيلة نمواً بأكثر من الضعفين وبنسبة 106%. وبلغت خسائر طيران الإمارات 12.6 مليار درهم بالنصف الأول من السنة المالية 2020/‏‏‏‏‏ 2021، مقارنة بأرباح العام الماضي البالغة 862 مليون درهم، فيما بلغت الإيرادات، 11.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 75% مقارنة مع 47.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفضت التكاليف التشغيلية لطيران الإمارات بنسبة 52% مع انخفاض الطاقة الكلية بنسبة 67%، كما انخفضت تكاليف الوقود بنسبة 83% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة انخفاض أسعار النفط بنسبة 49%، فضلاً عن تقلص كميات الوقود المستخدمة بنسبة 76% نتيجة الانخفاض الكبير في عمليات الطيران خلال فترة الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر.

واستأنفت طيران الإمارات تدريجياً تشغيل رحلات الركاب المنتظمة في 21 مايو، وبحلول 30 سبتمبر، عادت خدمات الناقلة لتغطي 104 مدن برحلات لنقل الركاب والبضائع.

المناولة الأرضية

وتأثرت أعمال دناتا في خدمات المناولة الأرضية والتموين والسفر بصورة كبيرة جرّاء جائحة «كوفيد-19»، وبلغت إيرادات دناتا، 2.4 مليار درهم، بانخفاض نسبته 68% مقارنة بعائدات الفترة ذاتها من السنة الفائتة، حيث كانت 7.4 مليارات درهم. وبلغ إجمالي خسائر دناتا 1.5 مليار درهم، مقارنة مع أرباح العام الماضي البالغة 311 مليون درهم، ويتضمن هذا الرقم مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 689 مليون درهم عبر أقسام الأعمال الدولية التابعة لدناتا.