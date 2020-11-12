1.7 مليون وثيقة تأمين مركبات بقيمة 2.941 مليار درهم

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ عدد وثائق التأمين على المركبات الصادرة في الدولة 1.7 مليون وثيقة بقيمة 2.941 مليار خلال النصف الأول من العام الجاري، تشكل نحو 55% من إجمالي عدد الوثائق التأمينية الصادرة من قيمتها في مختلف فروع التأمين و11.9% من القيمة الإجمالية، وفقاً لإبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، الذي قال، في كلمته خلال المؤتمر الافتراضي، الذي نظمته جمعية الإمارات للتأمين، أمس، حول التحول الرقمي في تسعير التأمين للمركبات وإدارة المطالبات، إن الهيئة تعتزم تحويل سوق التأمين الإماراتي إلى سوق رقمية مبتكرة عبر تطوير المفاهيم والممارسات لتشمل مختلف المراحل.

وأوضح أن نسبة تعويضات تأمين المركبات التي تحملتها شركات التأمين في النصف الأول من العام الجاري بلغت 11% من إجمالي التعويضات في الفروع كافة وبقيمة 1.539 مليار درهم، فيما كانت هذه النسبة في الفترة ذاتها من العام الماضي 12% وبقيمة 1.918 مليار درهم، ما يعني انخفاض قيمة تعويضات السيارات بنحو 379 مليون درهم.

إدارة المطالبات

وأشارت البيانات التي استعرضها الزعابي خلال المؤتمر إلى نمو أقساط التأمين على المركبات التي حققتها شركات التأمين خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 25 % لتصل قيمتها إلى 6.363 مليار درهم عام 2019، في حين بلغت قيمة التعويضات التي تحملتها شركات التأمين على المركبات ما قيمته 3.7 مليار درهم عام 2019، مقارنة بما قيمته 4.8 مليار درهم عام 2018، ما يشير إلى تحسن إدارة المطالبات عن التأمين على المركبات.

ولفت الزعابي إلى موافقة الهيئة على اختبار التكنولوجيا المقدمة من شركتين توفران حلولاً رقمية تدعم رقمنة سوق تأمين المركبات في الدولة، وتسريع عملية الإبلاغ عن الحوادث، وإتمام عملية المطالبة التأمينية وإصلاح المركبة، من خلال تعاملات إلكترونية، ما يختصر الوقت والجهد، ويقلل التكاليف لأطراف العملية التأمينية.

وقال: إن هيئة التأمين تولي اهتماماً بفرع التأمين على المركبات من حيث التشريعات والقواعد التنظيمية، باعتباره أكثر أنواع التأمين انتشاراً، وإحدى الوسائل المهمة التي يمكن من خلالها توفير الحماية الاقتصادية لممتلكات الأفراد وتخفيف حوادث الطرق وبالتالي تقليل الخسائر المالية.

إبراهيم الزعابي وخالد البادي وحمد المحياس

خطوات رئيسة

ومن جانبه، أكد خالد محمد البادي، رئيس جمعية الإمارات للتأمين، ضرورة تحويل عمليات التأمين بالكامل إلى النظام الرقمي لتأمين أفضل الخدمات. وأكد في كلمة ألقاها نيابة عنه حمد عبدالله المحياس، نائب رئيس الجمعية، أن الاستثمار في تعزيز القدرات الرقمية لشركات التأمين مهم لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الصدارة في الابتكار، مشدداً على أهمية تطوير كوادر مؤهلة تدير هذا التحول. وقال: إن خطوات رئيسة يجب على شركات التأمين معالجتها للبقاء في المنافسة وفي مقدمتها التحول من المنتجات التقليدية إلى منتجات تلبي احتياجات المؤمَّن لهم، والبحث عن شراكات مع شركات التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا المالية التي تمكنها من توفير قدرات رقمية فعالة، ومعالجة أنظمة العمل الداخلي لتواكب التغييرات المرتقبة، إضافة إلى التركيز على ثقافة الابتكار عبر تشجيع موظفيها لتعزيز التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات.

وقال عصام المسلماني، عضو اللجنة الفنية العليا ورئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، إن تطور البنية الرقمية في دولة الإمارات ساهم في التحول السلس إلى الحلول الرقمية التي تصب في مصلحة المؤمن لهم والشركات، كونها تتميز بالمرونة والسرعة والدقة.

وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة «موتوري» إن التطبيق الذكي يتيح لمختلف الأطراف متابعة عملية التأمين ورحلة المطالبة، ابتداء من تسجيل الحادث رقمياً وتحميل صور ومقاطع فيديو للأضرار، مروراً بإمكانية التقييم عن بعد والحصول على عروض من ورش الإصلاح، ثم نقل السيارة إلى الورشة وإصلاحها وتسليمها إلى العميل.