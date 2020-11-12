42 مليون درهم أرباح «البحيرة للتأمين»

الشارقة (الاتحاد)

بلغ صافي أرباح شركة البحيرة للتأمين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 42 مليون درهم، مقارنة بـ33 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع مجموع لأقساط المكتتبة إلى 693 مليون درهم في نهاية الربع الثالث للعام 2020 مقابل 644 مليون درهم في نهاية الربع الثالث للعام 2019، فيما بلغت أرباح عمليات التأمين لنهاية الربع الثالث من هذا العام 30.7 مليون درهم، مقارنة بـ22 مليون درهم نهاية الربع الثالث 2019. وقالت الشركة في بيان لها أمس إنها تمكنت من تحقيق نتائج فنية جيدة خلال الربع الثالث من عام 2020 على الرغم من المطالبات التي تكبدتها خلال الربع الأول جراء الأضرار التي لحقت بالممتلكات والسيارات نتيجة الأمطار التي هطلت على مناطق في الدولة، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا.

وأكد الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة أنها تحرص على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع ممارسات الحوكمة في شركات المساهمة العامة، كما تهدف إلى حماية حقوق مساهميها وعملائها.