الأسهم المحلية تُنهي الأسبوع على تراجع

حسام عبدالنبي (دبي)

ضغطت نتائج أعمال الشركات القيادية وتراجع أرباحها على مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، في آخر يوم تداول من الأسبوع الجاري، لتخسر القيمة السوقية للأسهم المتداولة في أسواق أبوظبي ودبي نحو 7.75 مليار درهم.

وعاود مؤشر سوق دبي المالي للانخفاض بعد أربعة أيام من الارتفاع المتواصل، ليتراجع أمس بنسبة 0.88% ويفقد 20 نقطة ويغلق عند 2262.93 نقطة، في حين تمكن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية من التماسك والإغلاق على ارتفاع أمس، ليصعد بنسبة 0.49% عند مستوى 4855.9 نقطة، رابحاً 23.6 نقطة وذلك بدعم من نشاط وارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول».

وقفزت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية لتصل إلى 2.44 مليار درهم، بعد تداول 638.6 مليون سهم من خلال 6828 صفقة. وجاءت الزيادة الواضحة في قيمة التداولات نتيجة تنفيذ 12 صفقة كبيرة على أسهم «بنك أبوظبي الأول»، جرى خلالها تداول 141.63 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.733 مليار درهم.

وانخفضت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 2.19 مليار درهم إلى 319.514 مليار درهم، في مقابل انخفاض القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 5.56 مليار درهم إلى مستوى 723.66 مليار درهم.

تداولات

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 2.17 مليار درهم بعد تداول 247.67 مليون سهم، خلال تنفيذ 2740 صفقة. وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث حجم التداولات بنحو 34.8 مليون سهم، تلاه «أبوظبي الأول» بحجم تداولات 8.3 مليون سهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بنحو 7.7 مليون سهم، وجاء «دانة غاز» رابعاً بحجم تداولات 6.4 مليون سهم، وتلاه «القدرة القابضة» بتداول 6 ملايين سهم.

وحقق سهم «أبوظبي الأول» أعلى قيمة تداولات بلغت 103.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بقيمة 100 مليون درهم، ثم سهم «الدار العقارية» بقيمة تداول 93.9 مليون درهم، وجاء «أبوظبي التجاري» رابعاً بنحو 35 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بنحو 26.2 مليون درهم.

وتباين أداء الأسهم القيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، حيث تصدر قائمة الأسهم المرتفعة «القدرة» بنسبة 2.8%، وتلاه «طيران أبوظبي» بنسبة 2.1%، ثم «أبوظبي الأول» بنسبة ارتفاع 1.3%، وجاء سهم «أسمنت رأس الخيمة» رابعاً في قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 1.2%، وارتفع «أدنوك» بنسبة 0.9%. كما دعم من صعود المؤشر ارتفاع أسهم «الدار العقارية» بنسبة 0.75% و«أبوظبي التجاري» بنسبة 0.82%. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أخرى، جاء في مقدمتها «الجرافات البحرية الوطنية» بنسبة 4.59%، و«طاقة» بنسبة 4.52%، و«دانة غاز» بنسبة 2.23%.

النشاط

وبلغت قيمة التداول الإجمالية بسوق دبي المالي 269.23 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 390.98 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4088 صفقة. ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتداد المؤشر العام للسوق انخفاضاً، تفاعلاً مع هبوط أسهم 17 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 7 شركات. وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 58.3 مليون درهم، وتلاه «إعمار العقارية» بقيمة 32.1 مليون درهم. ثم «سلامة» بقيمة تداولات 24.3 مليون درهم. وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 226.34 مليون سهم، وتلاه «سلامة» بتداول 29.11 مليون سهم، ثم «أمان» بتداول 19.4 مليون سهم.

وجاءت أسهم قطاع التأمين في صدارة الأكثر ارتفاعاً وأولها «أمان» بنسبة 11.3%، وتلاه «دار التكافل» بنسبة ارتفاع 10.7%، ثم «سلامة» بنسبة 9.9%، وفي المقابل تصدر سهم «أملاك» قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 4.12%، تلاه «الاتحاد العقارية» بنسبة 4.12%، ثم «الإثمار القابضة» بنسبة 3.6%، وانخفض «إعمار العقارية» بنسبة 1.37%، و«إعمار مولز» بنسبة 2.33% بعد نشاط وارتفاعات قياسية في اليومين الماضيين، في حين استقر «إعمار للتطوير» دون تغير عن اليوم السابق.