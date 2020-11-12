«أبوظبي الأول» يزود جامعة أبوظبي بحلول دفع حديثة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد بنك أبوظبي الأول، شراكة مع جامعة أبوظبي لتزويد حلول قبول الدفع بالبطاقات لطلبة الجامعة. إلى ذلك، قال رامانا كومار، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «الشراكة تجسد التزام البنك بتقديم أفضل حلول المدفوعات الرقمية وبمزايا كبيرة لطلبة الجامعة الذين سيتاح لهم سداد أقساطهم وأي رسوم أخرى ببساطة عبر الإنترنت. ونواصل العمل على إثراء محفظة خدمات مبادرة Payment as a Platform، لتشمل مجموعة واسعة من متطلبات السداد التي يمكن تنفيذها عبر منصة رقمية واحدة».

من جانبه، قال إيان ماثيوز، نائب رئيس جامعة أبوظبي للشؤون الإدارية والمالية: «المبادرة توفر حلاً متكاملاً لإدارة التدفقات النقدية، فضلاً عن دورها في تقديم خدمات تدعم طلابنا خلال هذه المرحلة المليئة بالتحديات».