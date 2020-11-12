«الواحة كابيتال»: 86 مليون درهم أرباحاً عن الربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الواحة كابيتال»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام الجاري، كاشفة أنها حققت صافي ربح للربع الثالث من العام الجاري بقيمة 86 مليون درهم، مقارنة بصافي خسارة 205 ملايين درهم في الربع الثالث 2019. وبلغ إجمالي الدخل 282 مليون درهم، بزيادة كبيرة عن دخل الربع الثالث للعام 2019.

وواصلت وحدة الأسواق العامة التابعة لها في التفوق على نظيراتها من الوحدات الأخرى، ما نتج عنه تحقيق أرباح إجمالية للشركة. كما ساهم «صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في تحقيق «الواحة كابيتال» ومستثمريها عوائد قوية، وأظهر الصندوق ذاته تحسناً ملحوظاً في الأداء في الوقت نفسه. وكانت الواحة كابيتال أطلقت «صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت» في يوليو الماضي.

إلى ذلك، قال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: «حققت الشركة تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجية الأعمال المعاد هيكلتها، والتي تم وضعها في نهاية العام الماضي. وأظهرت كل من الوحدتين الرئيستين التابعتين للشركة مرونة إيجابية، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق، كما تمكنا وإلى حد ما من استعادة السيطرة على بعض الأعمال التي تأثرت مع بداية انتشار جائحة كوفيد-19».

من جانبه، قال أحمد خليفة المهيري، الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال: «يدل أداؤنا القوي في الربع الماضي على جودة ومتانة نهجنا الاستثماري المتبع. فنحن نمتلك وسائل فعالة ورغبة كبيرة في تنمية كلا الجانبين من أعمالنا، وبالنظر إلى الارتفاع الذي حققه سعر سهمنا في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة وصلت إلى 43%»، مضيفاً: «من الواضح أن مستثمرينا ينظرون إلينا كوجهة رئيسة لتنمية استثماراتهم. وعلى الرغم من أننا وضعنا قيوداً على إدارة نفقاتنا والتي شملت النفقات الرأسمالية وشروط تعيين الموظفين، فإننا نتطلع إلى مبادرات جديدة في طور الإعداد، منها صندوق استثماري ذو عوائد مجزية سيطلق قريباً، بالإضافة إلى صفقات استثمارية إقليمية خاصة والتي لن تساعد في تعزيز أدائنا فحسب، بل وفي دفع عجلة النمو».

ومن خلال مجموع أصولها الذي يبلغ 8.8 مليار درهم اعتباراً من 30 سبتمبر الماضي، تهدف «الواحة كابيتال» إلى توسيع محفظتها الاستثمارية والاستفادة من الأسعار الجذّابة للفرص في قطاعات عالية النمو على المستوى الدولي. وفي أغسطس الماضي، استحوذت الشركة على حصّة استراتيجية بقيمة 184 مليون درهم في شركة «دسبيجار.كوم»، المنصة الرقمية المتخصصة بخدمات السفر والسياحة والمدرجة في بورصة نيويورك، وتجري عملياتها في أميركا اللاتينية.