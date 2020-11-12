«تبريد»: 13% الزيادة السنوية في صافي الأرباح

أبوظبي (الاتحاد)

حافظت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، ومقرها أبوظبي، على أداء قوي في بيئة مليئة بالتحديات وحققت نتائج مميزة في مؤشرات رئيسة على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح خلال الربع الثالث 370 مليون درهم إماراتي؛ أي ما يعادل زيادة سنوية قدرها 13% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019، في حين ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 12% مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي، ليصل إلى 1.258 مليون درهم إماراتي.

وارتفع إجمالي توصيلات المجموعة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1352.4 ألف طن تبريد، مع إضافة 169.7 ألف طن تبريد أضيفت لعملاء جدد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام على النحو التالي: 158.4 ألف طن تبريد في دولة الإمارات، و11.3 ألف طن تبريد خارج الدولة.

إلى ذلك، قال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»: «أثبتت الشركة موقعها القوي ومرونتها وقدرتها العالية على التكيف مع بيئة التشغيل غير المسبوقة هذا العام، ليس فقط من خلال نتائجنا الحالية، ولكن أيضاً من خلال تركيز الفريق المستمر على تطوير حلول رائدة رسّخت مكانتنا باعتبارنا الشريك المفضل لتبريد المناطق في جميع أنحاء المنطقة، وبالتالي تمكّنت الشركة من مواصلة النمو على الرغم من التحديات».

من جهته، قال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «تواصل تبريد الحفاظ على موقعها المتميز على صعيد العمليات التشغيلية ورأس المال، على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي فرضتها أحداث هذا العام، ما عكسه الأداء المرن والقوي لشركتنا»، مضيفاً: «سنستمر في تنفيذ خططنا طويلة الأجل، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية واستثمار رأس المال في فرص جذابة على المدى البعيد».

وأعلنت «تبريد»، عن نجاحها في طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) لأجل 7 سنوات بعائد 2.5%، ما أدى إلى مضاعفة حجم الاكتتاب الأولي البالغ 400 مليون دولار 5 مرات. ما يعد دليلاً على ثقة المستثمرين الدوليين في أداء «تبريد» الماضي والمستقبلي.

وبفضل سجلها الحافل بالإنجازات على مدار أكثر من 22 عاماً، أصبحت «تبريد» الشريك المفضل للمؤسسات والشركات الباحثة عن حلول تبريد صديقة للبيئة، من خلال تقليل الاستهلاك الإجمالي للطاقة وخفض انبعاثات الكربون. وبالاعتماد على 83 محطة تبريد، توفر شركة «تبريد» حالياً أكثر من 1.352 مليون طن تبريد لعدة مشاريع رئيسة، تشمل معالم معمارية بارزة مثل برج خليفة، وأوبرا دبي، ودبي مول.