أحمد الصايغ: الإمارات توفر بيئة استثمارية بمواصفات عالمية

يوسف البستنجي (أبوظبي)- أكد معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، خلال ندوة «آفاق أبوظبي الرقمية» الافتراضية أمس، أن دولة الإمارات حريصة على توفير بيئة استثمارية مواتية للأعمال ذات مواصفات عالمية تلبي متطلبات الشركات، وتوفر الثقة والوضوح اللذين يحتاجهما رواد الأعمال في كافة الظروف.

وقال خلال الندوة التي نظمتها منصة هب71 ومشاركة دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للاستثمار وغداً21، تحت عنوان «بيئة مواتية للشركات العالمية في المستقبل»: «تمكنا من أن نكون في الطليعة من خلال العديد من المشاريع والمبادرات مع شركائنا من كافة أنحاء العالم».

وأوضح الصايغ أن سوق أبوظبي العالمي يقدم أكثر إطار عمل متكامل في المنطقة يلبي احتياجات كافة الشركات في مجال الخدمات المالية الرقمية، سواء البنوك الرقمية أو الأصول الرقمية أو الاستشارات الآلية.

وأضاف: بات بإمكان شركات التكنولوجيا المالية العمل مع الجهات التنظيمية في السوق من خلال المختبر التنظيمي الذي يتيح لهم اختبار حلولهم المبتكرة ضمن بيئة آمنة تسهل عليهم توظيف هذه الحلول في السوق الفعلي لاحقاً.

وناقش كبار المسؤولين في مؤسسات القطاعين العام والخاص بأبوظبي الأطر القانونية المنفتحة والمرنة التي توفرها الإمارة، وفرص النمو لرواد الأعمال والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، واستعراض الجهود الحكومية لتحفيز الابتكار، ضمن الندوة الافتراضية التي سلطت الضوء على بيئة الأعمال الرقمية المواتية للشركات الناشئة، في أبوظبي.

ومن جهته، قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في مداخلته خلال الندوة: لدينا سياسات وأطر تشريعية مرنة والإمارات تسعى للتعاون مع دول العالم بدل التنافس، من خلال تطوير التقنيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «بصفتنا دولة رائدة في المجال التكنولوجي، بادرنا بتعزيز ثقافة ريادية تسخر التكنولوجيا والابتكار لدفع التحول الرقمي واقتصاد المستقبل، بما يعود بالفائدة على رواد الأعمال والشركات الناشئة والقطاع الخاص على حد سواء».

إلى ذلك، قال المهندس محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: كنا مستعدين للتحول الرقمي قبل الجائحة، لكن الأشهر الستة الماضية سرعت الخدمات الرقمية.

وأضاف: «يتسارع التحول الرقمي في أبوظبي بوتيرة كبيرة، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة والتعاون الوثيق بين جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي».

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: لدينا إطار تشريعي عالمي شفاف وخدمات رقمية مبتكرة تدعمها سياسات متوازنة.

وأضاف: يركز سوق أبوظبي العالمي على العملاء ومجتمع الأعمال كافة، حيث يوفر بيئة عمل تستند إلى قانون العموم الإنجليزي.

بدورها، قالت حنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: إن عدد الشركات الناشئة والشراكات التي تم اعتمادها ضمن منصة هب 71 منذ إطلاقها في مارس 2019 حتى الآن بلغ 75 شركة من أكثر من 30 جنسية.

وأوضحت في تصريح لـ«الاتحاد»على هامش الندوة التي حضرها أكثر من 350 مشاركاً أمس، أن هناك 6 صناديق استثمارية، إضافة إلى شركة مبادلة ومكتب أبوظبي للاستثمار جميعها تقدم التمويل أو الحوافز للشركات والابتكارات التي يتم اعتمادها، مبينة أن الابتكارات التقنية والتكنولوجية المعتمدة ضمن نشاط المنصة تشمل 15 قطاعاً مختلفاً، منها القطاع المالي والتكنولوجيا المالية وقطاعات أخرى، منها«الصحي» و«التعليم» و«الاتصالات»، و«الذكاء الاصطناعي»، وغيرها الكثير.

وفي هذا الإطار بينت أن نحو 300 موظف وخبير من الشركات المعتمدة لدى المنصة اليوم موجودون ويعملون في مقر المنصة ومكاتبها في سوق أبوظبي العالمي بالعاصمة الإماراتية.

وأوضحت أن الدفعة الأخيرة من الشركات التي تم اعتمادها والبالغة عددها 19 شركة، كان منها 40٪ من المواطنين والمقيمين بالدولة.