«الوثبة للتأمين» والاتحاد للطيران يتعاونان لمكافأة هواة السفر

أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت شركة الوثبة الوطنية للتأمين حملة جديدة مع الاتحاد للطيران، تمنح بموجبها جميع حاملي بطاقات ضيف الاتحاد ثلاثة أضعاف أميال لضيف الاتحاد.

ويزوّد هذا العرض المسافرين بحل شامل لجميع احتياجاتهم التأمينية، إلى جانب مكافأتهم بأميال إضافية لترقيات رحلتهم المقبلة. ويسري العرض على جميع منتجات التأمين الشخصية، سواءً عبر الإنترنت أو المباشرة، وتشمل التأمين على المنزل والسيارات، وعلى الجيت سكي، والتأمين على اليخوت وغيرها الكثير.

واعتباراً من 22 أكتوبر الماضي، بدأ حاملو بطاقات ضيف الاتحاد الاستفادة من الأميال الثلاثية، عبر التطبيق الذكي AWNIC App الخاص بالشركة، أو الموقع الإلكتروني، أو التواصل مع فريق خدمة العملاء. ويجب على العملاء تقديم رقم بطاقة ضيف الاتحاد الخاص بهم، قبل إصدار وثائق التأمين، لاغتنام هذا العرض.

إلى ذلك، قال أنس مستريحي، رئيس العمليات التنفيذي في شركة الوثبة الوطنية للتأمين: «العرض يعكس التزام الجانبين بتقديم قيمة إضافية لعملائهما الأوفياء. وتُعد الاتحاد للطيران الأفضل لإطلاق هذه الباقة المتميزة التي تُعد الأولى من نوعها لمزود خدمات تأمين في دولة الإمارات».

أضاف: «علاقتنا مع الاتحاد وضيف الاتحاد علاقة استراتيجية تمتد لفترة طويلة، وإطلاق هذه الباقة يأتي تعزيزاً لهذه الشراكة وتقديراً لعملائنا المشتركين».

من جانبه، قال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «يعكس العرض الجديد التزامنا بتطوير برامجنا وتوسيع نطاقها لمنح أعضاء برنامج ضيف الاتحاد الفرصة لكسب الأميال من دون سفر. ويستطيع الأعضاء كسب مزيد من الأميال عند تسديد قيمة التأمين باستخدام إحدى بطاقات الدفع ذات العلامات التجارية المشتركة».