الذهب يصعد متأثراً بمخاوف فيروس كورونا

صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس عقب تراجعها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعدما فاق تأثير مخاوف من التداعيات الاقتصادية لزيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 تطورات إيجابية بشأن لقاح للمرض.

وبحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1868.81 دولار للأوقية (الأونصة) فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1866.30 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب 4.2 بالمئة هذا الأسبوع بعد أنباء مشجعة يوم الاثنين بشأن تجارب المرحلة الأخيرة للقاح ابتكرته شركة فايزر الأميركية للأدوية وشريكتها الألمانية بيونتك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.18 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 866.64 دولار للأوقية فيما قفز البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2353.38 دولار للأوقية.