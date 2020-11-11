«القابضة» تستحوذ على 45% من «لويس دريفوس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «القابضة»، أمس، عن توقيع اتفاقية لاستحواذ غير مباشر على 45 بالمئة من أسهم شركة «لويس دريفوس» الرائدة عالمياً في قطاع تجارة ومعالجة السلع الزراعية، وفي إطار الصفقة، وقعت كذلك «لويس دريفوس» اتفاقية توريد تجارية طويلة المدى مع «القابضة» لبيع السلع الزراعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع إتمام الصفقة، سيتم استثمار جزء من العائدات التي تبلغ 800 مليون دولار أميركي كحد أدنى في «لويس دريفوس»، لدعم خطة عمل الشركة واستراتيجيتها على المدى الطويل، بما في ذلك تسريع الاستثمارات الاستراتيجية عبر سلسلة القيمة، حيث تطورت الشركة دورها التقليدي في تجارة السلع الزراعية، لتصبح شركة متكاملة في مجال الغذاء والأعلاف والألياف والمكونات الغذائية، ويخضع إتمام الاتفاقية للشروط المعتادة، والتي تتضمن الموافقات التنظيمية.

إلى ذلك، قال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»: «يعد قطاع الأغذية والزراعة قطاعاً أساسياً وجاذباً للاستثمارات بالنسبة لـ«القابضة»، بما يحقق العوائد المالية ويعزز من منظومة القطاع الاقتصادي محلياً»، مضيفاً: «الصفقة فرصة استثمارية استراتيجية لـ»القابضة«، فالمحفظة المتنوعة من السلع الزراعية، واتساع نطاق أعمال الشركة عالمياً لـ»لويس دريفوس«، سيسهمان في تسريع التقدم الذي أحرزناه هذا العام في توسيع محفظة أعمالنا في قطاع الأغذية والزراعة».