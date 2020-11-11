البنوك تضخ 17.7 مليار درهم في استثماراتها المحلية

أبوظبي (وام)

رفعت البنوك الوطنية وتيرة استثماراتها المحلية خلال العام الجاري، وبلغت قيمة السيولة الجديدة التي قامت بضخها في العديد من الأدوات الاستثمارية 17.7 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وفقاً لإحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات المحلية إلى 174.35 مليار درهم بنمو نسبته 11.3% مقارنة مع إجمالي رصيدها في نهاية العام 2019.

وتشمل الأدوات الاستثمارية التي تتكون منها محفظة البنوك السندات والصكوك، بالإضافة إلى الأسهم وبعض أوجه الاستثمار الأخرى.

ويتضح من خلال إحصاءات المصرف المركزي أن مؤشر استثمارات البنوك في السوق المحلية حافظ على مسيرة صعوده منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الرصيد 154.722 مليار درهم في نهاية شهر مارس، قبل أن يرتفع إلى نحو 170.43 مليار درهم في شهر يونيو.