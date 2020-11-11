2.1 مليار درهم إيرادات «الدار» الربعية

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت إيرادات شركة الدار العقارية بنسبة 30% على أساس سنوي لتبلغ 2.1 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2020، فيما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 5% إلى 696 مليون درهم وصافي الأرباح بواقع 8% إلى 416 مليون درهم، وذلك نتيجة المبيعات القياسية للعقارات السكنية التي سجلتها الشركة في سوقها الرئيسة أبوظبي خلال الربع الثالث.

وحققت الدار زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي في مبيعات المشاريع التطويرية لتبلغ 1.2 مليار درهم خلال الربع الثالث. وأسفر ذلك عن تحقيق مبيعات إجمالية بلغت قيمتها 2.0 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، مع استمرار إقبال المستثمرين والمستخدمين النهائيين على شراء العقارات في المواقع الرئيسة ضمن جزيرتي السعديات وياس.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة: «واصلت «الدار» تسجيل أداءٍ قوي خلال هذا العام الصعب، وتمكّنا من تحقيق أرباح مجزية بفضل التنوع الكبير في نموذج أعمالنا، حيث تعتمد الشركة على قطاعي أعمال رئيسين يشتملان على محفظة ضخمة ومتنوعة من الاستثمارات المدرة للإيرادات، إلى جانب أعمال التطوير لمواقع رئيسة في أبوظبي. وهذا يوفر للشركة تدفقات نقدية قوية مع إمكانية توقع الإيرادات، بالإضافة إلى تحقيق نمو كبير في الإيرادات والأرباح».

وأضاف «في ضوء ميزانيتها العمومية وسيولتها النقدية، تواصل الدار الاستثمار في المشاريع التطويرية قيد التنفيذ وتوسيع محفظتها الاستثمارية على حد سواء.. وتعكس المبيعات القوية في مشاريعنا الرئيسية ثقة المستثمرين في الركائز العقارية لإمارة أبوظبي».