حمد الشرقي يتفقد ميناء خدمات التزود والشحن الجديد بالفجيرة

الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية تعزيز مكانة الفجيرة في منظومة القطاع البحري بالدولة، من خلال مينائها الجديد الذي يوفر خدمات لوجستية بحرية عالمية متنوعة ومتكاملة وخدمة السفن الراسية في المياه الإقليمية للإمارة والتي يتجاوز عددها السنوي 14 ألف سفينة، ما يدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه، للاطلاع على ميناء التزود وخدمات السفن الجديد، حيث أنهت حكومة الفجيرة تجهيزه، ليصبح قيد التشغيل وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 350 مليون درهم.

ويهدف الميناء الجديد إلى تقديم خدمات شاملة وبأفضل المعايير الدولية لسفن الشحن الموجودة أمام سواحل الفجيرة بمختلف أحجامها. ورافق سموه في الجولة الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس ميناء الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة، وعدد من المسؤولين في الإمارة.

تكلفة الميناء الإجمالية وصلت إلى 350 مليون درهم (الصور من وام)

واستمع صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال الجولة من المهندسين والفنيين، إلى تقرير مفصل حول آليات تشغيل المشروع الجديد. ووجّه سموه القائمين على المشروع باعتماد أفضل السبل والتقنيات لتقديم خدمات سريعة ومتميزة، لمختلف أنواع السفن، بما فيها السفن الكبيرة العابرة للمحيطات.

ويعد الميناء الجديد الميناء التخصصي الخدمي الوحيد في الشرق الأوسط بمعايير صديقة للبيئة، ما يجعله داعماً لريادة الفجيرة على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم خدمات بحرية متميزة لمختلف أنواع السفن المقابلة لميناء الفجيرة والأرصفة البترولية التي تستقبل بواخر النفط العملاقة.