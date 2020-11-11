«المالية» تطلق منصة المشتريات الحكومية الرقمية خلال العام المقبل

يوسف البستنجي (أبوظبي)

اتخذت وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتصميم وبناء منصة رقمية جديدة، ومن المزمع إطلاقها تجريبيا العام المقبل، وفقاً ليونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، الذي قال في نشرة صادرة عن الوزارة أمس، إنه تم تقسيم العمل على مشروع منصة المشتريات إلى 8 مراحل، واختيار أكثر من 15 فئة من فئات الكتالوج لدراستها والعمل عليها، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية والثالثة من فئات الكتالوج، والتي شملت فئة المياه المعبأة والقرطاسية وخدمات الحراسة وخدمات الضيافة والطابعات والحاسوب المحمول، وغيرها من الفئات، وجارٍ العمل على المرحلة الرابعة التي تشمل الرحلات الجوية والسفر، استبعاد الأصول، أثاث المكاتب، ومجملاً تم استقطاب وتقييم أكثر من 200 عرض فني ومالي من الموردين المشاركين في الممارسات المطروحة، كما تم وضع خطة عمل للمراحل الأخرى من المرحلة 5 إلى 8 ليتم تنفيذها العام المقبل.

وأكد الخوري أن وجود منصة المشتريات الحكومية يوفر سياسة مرنة للمشتريات وترابطا مع الأنظمة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى تسهيل تصنيف المنتجات، ما يسهل التنبؤ بخدمات استباقية تسرع إجراءات الموردين والمستخدمين.

وأوضح أنه تم تنفيذ عملية الربط الإلكتروني لنظام المناقصات والممارسات الذي تستخدمه الجهات الاتحادية مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتمكين رواد الأعمال المواطنين من الحصول على ما لا يقل عن 10% من إجمالي العقود والمشتريات التي تقوم بها الجهات الاتحادية، وما نسبته 5% من عقود الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية ما لا يقل عن 25% من رأسمالها. ولفت الخوري إلى أن عدد الشركات المسجلة في سجل الموردين للحكومة الاتحادية بلغ 8500 شركة، في حين ستضم المنصة جميع الجهات الاتحادية المطبقة لمنظومة النظام المالي الاتحادي «أنظمة المشتريات»، أي 30 جهة اتحادية، مع إمكانية انضمام جهات اتحادية أخرى تستخدم نظم مشتريات أخرى.

وعلى صعيد متصل، أطلقت وزارة المالية الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإلكتروني، التي باتت تسهل عملية تحصيل رسوم وعوائد الدولة، وتوفر خيارات أشمل للمتعاملين لتمكينهم من تسديد رسوم الخدمات الحكومية، وأداء معاملاتهم بشكل سهل وسريع وضمن أعلى درجات أمن وسرية المعلومات، وفقاً لسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية.

وقال اليتيم في نشرة «مؤشر المالية» الصادرة عن الوزارة أمس، إن التحول الرقمي أصبح ركناً أساسياً من أركان صناعة المستقبل، وقد انتهجت دولة الإمارات سياسات واستراتيجيات تتبنى الابتكار واستشراف المستقبل بهدف تحقيق التحول الرقمي، حيث تواصل تطوير وزيادة تبنيها للرقمنة في مختلف الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في الدولة.